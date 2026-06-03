Crítica de "Beast" (La bestia)

Russell Crowe coescribe el guion y encabeza el reparto de esta cinta impecablemente dirigida por Tyler Atkins sobre una leyenda de las artes marciales mixtas.

Hoy 07:06

Por Fausto Fernández

Para Fotogramas

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Existe en la película de Tyler Atkins, coescrita junto a Russell Crowe, la voluntad de no ser la típica gesta dramática deportiva, en este caso con las artes marciales mixtas como protagonistas. Una Sídney industrial, hostil y nocturna, de gimnasios en el extrarradio y almacenes vacíos, donde se organizan peleas ilegales como hábitat de personajes que buscan una salida a través del triunfo económico. 'Beast – La bestia' encadena los clichés del género (derrota, segundas oportunidades, venganza y redención) sin despreciarlos, consciente de que esperamos el enfrentamiento en el torneo de Bangkok. Y sin embargo, lo interesante es el retrato de un luchador en el fondo adicto a la violencia, lo único que le hace sentir vivo, y en el conflicto que ello le ocasiona.

Se nota en el film, impecablemente rodado, la mano del Russell Crowe guionista (también actor como el antiguo entrenador del protagonista): hay un fuerte componente religioso en él que culmina en el combate final, lo más parecido a las torturas, y las heridas abiertas, de 'La pasión de Cristo' (M. Gibson, 2004) que el cine paraboxístico haya mostrado.