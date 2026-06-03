Zack Snyder dirigirá el remake de un clásico de John Carpenter

El cineasta también escribirá el guion de una nueva versión de "1997: Rescate en Nueva York" en un proyecto que lleva décadas en desarrollo.

Hoy 07:19

El director Zack Snyder será el encargado de llevar adelante el esperado remake de “1997: Rescate en Nueva York”, una de las producciones más postergadas de Hollywood, que durante años pasó por distintos realizadores sin lograr concretarse.

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El proyecto, que se encuentra en desarrollo desde hace décadas, estuvo previamente vinculado a cineastas como Len Wiseman, Brett Ratner, Robert Rodriguez, Leigh Whannell y el dúo Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett, quienes en distintos momentos fueron considerados para dirigirlo.

En esta nueva etapa, Snyder no solo asumirá la dirección, sino que también se encargará de escribir el guion, marcando una impronta autoral en la reinterpretación del clásico.

El propio John Carpenter, creador de la película original y de su secuela “2013: Rescate en L.A.”, participará como productor ejecutivo, respaldando el proyecto junto a The Picture Company, The Stone Quarry —productora de Snyder— y StudioCanal, compañía que posee los derechos de la obra.

Según trascendió, en las próximas semanas la producción será presentada a grandes estudios y plataformas de streaming, con la condición de que la película tenga un estreno en salas de cine a nivel mundial.

En paralelo, Snyder mantiene una agenda cargada de proyectos. Entre ellos se encuentra “The Last Photograph”, un drama psicológico que el director tenía en carpeta desde hace más de 20 años y que finalmente verá la luz. La película está protagonizada por Stuart Martin y Fra Fee, y fue escrita por Kurt Johnstad, reconocido por su trabajo en “300”.

Además, el realizador trabaja en “Brawler”, un drama deportivo centrado en un joven luchador que busca consagrarse en la UFC, la principal organización de artes marciales mixtas. Este proyecto, anunciado en 2025, cuenta con guion de Snyder junto a Shay Hatten y nuevamente Kurt Johnstad, y tiene previsto su estreno en cines en algún momento de 2027.

De esta manera, el remake de “1997: Rescate en Nueva York” avanza una vez más en su largo camino hacia la pantalla grande, ahora bajo la dirección de uno de los cineastas más reconocidos del cine de acción contemporáneo.