Alison Brie sorprendida por la reacción del público masculino a su papel en "Masters of the Universe"

La actriz interpretará a la villana Evil-Lyn en la nueva adaptación en acción real y reveló que el entusiasmo de los hombres ante el proyecto superó cualquier experiencia previa en su carrera.

Hoy 07:45

La actriz Alison Brie aseguró que la respuesta del público masculino a su participación en la nueva versión de Masters of the Universe ha sido inusualmente intensa en comparación con otros trabajos de su trayectoria.

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Brie, de 43 años, dará vida a Evil-Lyn, la principal aliada del villano Skeletor, interpretado por Jared Leto, en esta nueva adaptación en acción real. La película contará además con un elenco integrado por Nicholas Galitzine, Idris Elba, Kristen Wiig, Camila Mendes y Morena Baccarin.

Según explicó la actriz en una entrevista con la revista People, muchas personas se contactaron con ella tras conocer su participación, especialmente hombres que crecieron con los juguetes y la serie animada de He-Man. “Es algo muy lindo. Tiene una conexión multigeneracional”, señaló.

El proyecto se inscribe en una ola de relanzamientos de franquicias clásicas de los años 80, impulsada en parte por el éxito de Barbie, que reactivó el interés por las adaptaciones cinematográficas de líneas de juguetes de Mattel.

Alison Brie

Brie también destacó que la reacción fue particularmente notable entre los hombres de su entorno cercano, incluyendo familiares y amigos, quienes manifestaron un entusiasmo mayor al habitual por su trabajo. “Es la vez que más se han emocionado por algo que hice”, comentó.

La franquicia Masters of the Universe nació en 1982 con una línea de figuras de acción y alcanzó gran popularidad con la serie animada He-Man and the Masters of the Universe. Desde entonces, ha generado cómics, producciones derivadas y una película de culto estrenada en 1987.

La nueva adaptación combinará escenarios en la Tierra y el mundo ficticio de Eternia. La historia seguirá al príncipe Adam, quien descubrirá su destino como He-Man, el hombre más poderoso del universo, tras encontrar la Espada del Poder.

El estreno de la película está previsto para el 5 de junio, en lo que se perfila como uno de los lanzamientos más esperados dentro del cine de franquicias.