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Accidente de moto en Caseros causa daños en negocio de estética

Un accidente de motocicleta ocurrido en Caseros, Argentina, dejó importantes daños en un local comercial tras el impacto de un vehículo en su interior.

Hoy 10:19

Un accidente de tránsito tuvo lugar en la localidad de Caseros, Argentina, cuando una motocicleta, conducida por una menor de edad que estaba en proceso de aprendizaje, se estrelló contra un local comercial de estética y lencería.

El incidente fue capturado por las cámaras de seguridad del negocio, las cuales mostraron cómo el vehículo ingresó a gran velocidad, atravesando la puerta de vidrio y provocando daños considerables dentro del establecimiento.

Testigos del hecho, en particular las empleadas del comercio, informaron que tras el choque, las dos ocupantes de la motocicleta se levantaron en absoluto silencio. La mujer que acompañaba a la menor, responsable de enseñarle a conducir, se retiró del lugar sin ofrecer explicaciones y no regresó, dejando a la adolescente en el sitio del accidente.

Se destacó que ni la menor ni su acompañante estaban utilizando casco en el momento del accidente, y también se reveló que la motocicleta no contaba con seguro, lo que agrava la situación para las partes involucradas.

La propietaria del comercio afectado expresó su preocupación por los daños ocasionados y la incertidumbre sobre el proceso de reparación, lo que añade un elemento de tensión a la situación.

Este accidente resalta la importancia de la seguridad vial, especialmente entre los conductores novatos, y la necesidad de un uso adecuado de los elementos de protección al conducir.

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