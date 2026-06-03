Central Córdoba celebra sus 107 años con la mirada puesta en nuevos desafíos

El Ferroviario vive una jornada especial junto a sus hinchas y socios. Los festejos comenzaron con una multitudinaria vigilia cargada de música, emoción y sentido de pertenencia.

Hoy 11:21

Central Córdoba celebra este martes sus 107 años de vida institucional, reafirmando su lugar como una de las entidades deportivas más importantes de Santiago del Estero y del norte argentino.

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El nuevo aniversario encuentra al club atravesando uno de los períodos más significativos de su historia, consolidado en la máxima categoría del fútbol argentino y con una presencia cada vez más fuerte tanto en el plano deportivo como institucional.

Los festejos comenzaron incluso antes de la llegada del 3 de junio. Durante la tarde y la noche del lunes, cientos de socios, hinchas y simpatizantes participaron de una emotiva vigilia en las instalaciones de la institución para recibir juntos un nuevo cumpleaños ferroviario.

La celebración estuvo marcada por un clima festivo, familiar y cargado de sentimiento de pertenencia. Hubo música en vivo, actividades para los presentes y una importante convocatoria de la familia ferroviaria.

Una noche de fiesta y emoción

La música fue una de las grandes protagonistas de la jornada previa al aniversario.

Sobre el escenario se presentaron Orellana Lucca, José Juárez, La Reina con su tributo a Ángela Leiva, Gabriel Acosta, La Brasita de Mi Chala, La Reforma y José Cortés, quienes acompañaron la cuenta regresiva hacia la medianoche con sus respectivos espectáculos.

El acompañamiento de los hinchas volvió a reflejar el fuerte vínculo que une al club con su gente, en una celebración que se extendió hasta los primeros minutos del martes.

Un club que sigue creciendo

El cumpleaños número 107 encuentra a Central Córdoba luego de una etapa histórica que tuvo como uno de sus momentos más destacados la participación en la Copa Libertadores, competencia en la que consiguió resultados memorables.

Entre ellos sobresale la histórica victoria frente a Flamengo en el estadio Maracaná, uno de los triunfos más importantes de toda la trayectoria deportiva de la institución.

Si bien el primer semestre de 2026 no arrojó los resultados esperados, con una campaña irregular en el Torneo Apertura y la eliminación en la Copa Argentina, el club ya trabaja pensando en los desafíos que afrontará durante la segunda parte de la temporada.

Más que fútbol

Más allá de lo estrictamente deportivo, Central Córdoba continúa fortaleciendo su estructura institucional.

La incorporación de nuevas tecnologías, la modernización de diferentes áreas y el crecimiento de su infraestructura forman parte de un proceso sostenido que posiciona al Ferroviario como una referencia dentro del deporte santiagueño.

A 107 años de su fundación, Central Córdoba celebra su historia, el presente que construyó en los últimos años y el desafío permanente de seguir creciendo de la mano de su gente.