Quimsa anunció los precios y cómo será la venta de entradas para las finales de la Liga Nacional

La Fusión recibirá a Gimnasia de Comodoro Rivadavia en los dos primeros partidos de la serie decisiva por el título. La venta comenzará este jueves en la secretaría del club.

Hoy 11:34

Con la expectativa en aumento por la gran final de la Liga Nacional de Básquet, Quimsa dio a conocer cómo será la venta de entradas para los primeros partidos de la serie ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

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La Fusión tendrá ventaja de localía y disputará los dos encuentros iniciales de la definición en el estadio Ciudad de Santiago del Estero, donde buscará dar el primer paso hacia una nueva consagración nacional.

Según informó la institución, la venta de localidades se realizará este jueves en la secretaría del club.

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Días y horarios de venta

Jueves 4 de junio De 9 a 12.30 : venta exclusiva para abonados. De 18 a 20.30 : venta para el público en general.



Desde el club también aclararon que se venderán únicamente dos entradas por persona.

Precios de las entradas

Platea Este: $30.000

$30.000 Platea Oeste y Norte: $25.000

$25.000 Platea Este Alta: $20.000

Se viene la gran final

Quimsa accedió a la serie decisiva luego de eliminar a Boca Juniors en semifinales, mientras que Gimnasia de Comodoro Rivadavia obtuvo su boleto tras superar a Ferro Carril Oeste en un quinto y decisivo partido.

Los dos primeros encuentros se disputarán en Santiago del Estero:

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Juego 1: sábado 6 de junio, a las 19.

sábado 6 de junio, a las 19. Juego 2: lunes 8 de junio, a las 21.

La serie se jugará al mejor de siete partidos y definirá al campeón de la temporada 2025/26 de la Liga Nacional.