Con dos cambios, así formaría Argentina para la final del Mundial ante España

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUL 2026 | 21º
Mundial 2026
FINALIZADO 3er puesto
Francia 4
Inglaterra 6
FINALIZADO
FINALIZADO
Inglaterra 1
Argentina 2
FINALIZADO
16:00 Final
España -
Argentina -
19 / 07 / 2026
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
0 - 2
España
15 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
1 - 2
Argentina
18 / 07 / 2026 FINALIZADO 3er puesto
Francia
4 - 6
Inglaterra
19 / 07 / 2026 16:00 Final
España
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Con dos cambios, así formaría Argentina para la final del Mundial ante España

Lionel Scaloni define el equipo para buscar el bicampeonato en el MetLife Stadium.

Hoy 11:38

La Selección Argentina se prepara para disputar la final del Mundial 2026 ante España, este domingo desde las 16, en el MetLife Stadium de New Jersey.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará el bicampeonato mundial, luego de la estrella conseguida en Qatar 2022, aunque el entrenador todavía no confirmó la formación para el duelo decisivo.

Como ocurrió durante gran parte de la Copa del Mundo, Scaloni mantiene el misterio en la previa. Sin embargo, a partir de lo visto en la semifinal ante Inglaterra y de los últimos entrenamientos, aparecen dos dudas principales en un equipo que mantendría la base habitual.

La primera incógnita está en el lateral derecho. Nahuel Molina y Gonzalo Montiel vuelven a competir por un lugar en el once inicial. El jugador del Atlético de Madrid venía ocupando el puesto durante el Mundial, pero no tuvo su mejor partido ante Inglaterra, donde el gol del rival llegó por su sector.

En cambio, Montiel ingresó en el segundo tiempo y mostró una buena versión, lo que le permitió ganar terreno en la consideración del cuerpo técnico. Por ahora, Cachete aparece con más chances de ser titular en la final.

La otra duda también está vinculada al sector derecho. Rodrigo De Paul, que quedó afuera del equipo titular ante Inglaterra pero fue importante con su ingreso, pelea por recuperar su lugar.

Aunque todavía no está definido quién saldría del once, Giuliano Simeone aparece como el principal candidato a dejar la formación inicial. Por su ascendencia en el grupo, su experiencia y el plus que suele aportar en partidos decisivos, De Paul tiene grandes posibilidades de volver desde el arranque.

Además, en las últimas horas también sumó consideración Giovani Lo Celso, quien recibió una de las pecheras que repartió Scaloni en el último entrenamiento. De todos modos, el volante del Betis aparece más como una alternativa para el banco de suplentes.

La probable formación de Argentina ante España

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone o Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

La Albiceleste tendrá este domingo una nueva cita con la historia. Con Messi como capitán y Scaloni al mando, Argentina irá por la cuarta estrella y por otro capítulo dorado en su camino mundialista.

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