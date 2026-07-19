Este lunes inaugurarán un espacio verde en reconocimiento a Dardo del Valle Gómez

Plaza que honra la sabiduría profunda rural y campesina. Esta distinción es fundamental por varias razones que marcan un precedente en la cultura argentina.

Hoy 13:09

El Paseo Dardo del Valle Gómez es considerado el primer espacio público en Argentina nombrado y dedicado específicamente a la figura de un coplero nativo y rural.

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Esta distinción es fundamental por varias razones que marcan un precedente en la cultura argentina: primera plaza en su tipo.

Reconocimiento al "Coplero"

Mientras otras plazas llevan nombres de "Poetas", "Escritores" o "Músicos", esta utiliza explícitamente el título de "Patriarca de la Copla", elevando el oficio del coplero a un rango oficial y académico.

Inauguración plaza

Identidad de la Copla Parda

Es el único espacio que homenajea la Copla Parda, un concepto filosófico y sociológico que Dardo del Valle Gómez rescató del monte santiagueño, diferenciándola de la copla española o de salón.

Origen del homenajeado

A diferencia de otros próceres de la cultura que pertenecían a elites urbanas, Dardo del Valle Gómez fue un hombre que vivió y teorizó desde la ruralidad, el monte y la sabiduría popular.

Un hito en Santiago del Estero

Este espacio no solo es un lugar de recreación, sino un monumento a la oralidad. El hecho de que esté situado en la capital de la provincia, sobre una avenida tan importante como la Leopoldo Lugones, simboliza la entrada del "saber del monte" en el corazón de la urbanidad.

En resumen

Si bien existen otros espacios con nombres de folcloristas, esta es la primera plaza que reivindica la figura del coplero nativo como el máximo exponente de la identidad argentina profunda.

Identidad Genuina

A diferencia de las plazas de Juan Carlos Dávalos y Jaime Dávalos en salta, apellido de la elite salteña, Dardo del Valle Gómez representó la voz del "hombre de hacha y de surco".

La Copla Parda

Fue el gran teórico y defensor de la Copla Parda, esa expresión que nace de la mezcla de lo indígena, lo hispano y lo afro en el monte santiagueño.

Legado Rural

El nombre de la plaza no solo lo honra a él, sino a la sabiduría campesina que no suele llegar a los monumentos de bronce de las grandes ciudades.