Detuvieron a tres personas con pedido de aprehensión por una causa de lesiones calificadas en Termas de Río Hondo

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Diego de Rojas y Julio Argentino Geréz, luego de que personal policial fuera alertado por la Sala Central de Comunicaciones

Hoy 13:35

Tres personas que eran buscadas por la Justicia en el marco de una causa por presuntas lesiones calificadas fueron detenidas este sábado por la mañana durante un operativo policial realizado en la ciudad de Termas de Río Hondo. Además, los efectivos secuestraron el automóvil en el que se desplazaban.

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El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 10:40 en la intersección de las calles Diego de Rojas y Julio Argentino Geréz, luego de que personal policial fuera alertado por la Sala Central de Comunicaciones sobre la circulación de un automóvil rojo por la Ruta Nacional 9, en cuyo interior viajaban los buscados, sobre quienes pesaba un pedido de aprehensión vigente.

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La medida judicial había sido dispuesta en el marco de una investigación iniciada tras la denuncia presentada por Alejandra Fabiana Salvatierra por el supuesto delito de lesiones calificadas en perjuicio de su hijo de 17 años, causa en la que interviene el fiscal Dr. Emanuel Sabater.

De inmediato, los efectivos iniciaron un recorrido por la zona y lograron ubicar el vehículo cuando circulaba por Ruta 9 e Hipólito Yrigoyen con dirección al barrio Villa Balnearia. Tras realizar un seguimiento controlado, interceptaron el rodado en calles Diego de Rojas y Julio Argentino Gerez.

Una vez detenido el automóvil, los uniformados identificaron a sus ocupantes y concretaron la aprehensión de Agustín Alexis Leonel Carrizo, de 26 años, alias "Cucu"; Juan Andrés Carrizo, de 20 años, alias "Junita"; y Dora Lucía Chapa, de 36 años, quien se desempeña como remisera.

Durante el procedimiento también se secuestró el vehículo en el que se movilizaban, un Fiat Argo de color rojo, dominio AE060JU, el cual quedó a disposición de la Justicia.

En el lugar trabajó personal de la Unidad de Prevención Municipal y de la Comisaría Comunitaria Nº 57, además de una efectiva policial femenina para cumplir con las formalidades del procedimiento.

Los tres aprehendidos y el automóvil fueron trasladados a la sede de la Comisaría Comunitaria Nº 57, donde se dio intervención al fiscal de turno, Dr. Rafael Zanni, quien impartió las directivas procesales correspondientes. Asimismo, se informó sobre el avance del procedimiento al fiscal interviniente en la causa, Dr. Emanuel Sabater.