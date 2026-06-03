El mensaje tranquilizador del Dibu Martínez antes del debut de Argentina en el Mundial

El arquero campeón del mundo se mostró optimista sobre su recuperación y llevó tranquilidad a los hinchas de la Selección Argentina de cara al estreno en la Copa del Mundo 2026.

Hoy 13:00

A menos de dos semanas del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Emiliano "Dibu" Martínez dejó un mensaje que generó alivio entre los hinchas albicelestes.

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El arquero del Aston Villa, que se recupera de una fractura en uno de los dedos de la mano derecha, aseguró que llegará en condiciones para el estreno mundialista ante Argelia, previsto para el próximo 16 de junio en Kansas City.

La confirmación llegó de manera espontánea durante la jornada del martes, cuando un simpatizante le consultó sobre su estado físico antes de una práctica del equipo conducido por Lionel Scaloni.

“¿Llegás al Mundial?”, le preguntaron mientras se dirigía al entrenamiento. Sin dudarlo, el marplatense levantó el pulgar y respondió con una sonrisa: “Llego, llego. Muy bien”.

El breve intercambio quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde miles de fanáticos celebraron la noticia.

Cómo sigue la recuperación

Martínez sufrió la lesión durante la entrada en calor de la final de la Europa League que disputó con Aston Villa. Desde entonces realiza un tratamiento específico que le permitió evitar una intervención quirúrgica.

Si bien todavía no trabaja con normalidad en los ejercicios específicos para arqueros, el proceso evoluciona de acuerdo con los plazos previstos por el cuerpo médico de la Selección.

Por ese motivo, todo indica que no será exigido en los amistosos preparatorios frente a Honduras e Islandia, donde Lionel Scaloni aprovecharía para darle minutos a Gerónimo Rulli y Juan Musso.

La intención del cuerpo técnico es que el arquero llegue en plenitud al compromiso frente a Argelia, correspondiente a la primera fecha del Grupo J.

El lunes, en su llegada a Kansas City, Dibu también había compartido un mensaje en sus redes sociales que reflejó sus sensaciones en esta etapa de recuperación.

“Día 1 con mucha ilusión. Triste de no poder hacer todo, pero contento de estar con amigos y unidos por un país”, escribió junto a imágenes de los primeros entrenamientos con la Albiceleste.

A pesar de la lesión, el arquero mantiene intacta su ilusión de defender el arco argentino en una nueva Copa del Mundo y todo indica que estará disponible para el debut de la Selección en la búsqueda de la cuarta estrella.