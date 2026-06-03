La justicia de Jujuy ratifica prisión perpetua por femicidio

El Tribunal de Revisión de Jujuy reafirmó la condena a prisión perpetua por femicidio y desestimó apelaciones, consolidando la sentencia original.

Hoy 14:25

La sentencia por el femicidio de Tamara Fierro ha quedado firmemente establecida tras la decisión del Tribunal de Revisión que, de manera unánime, rechazó todos los recursos de apelación presentados.

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Este tribunal ha decidido mantener sin modificaciones las penas impuestas en marzo pasado, en un caso que ha causado una profunda conmoción social en la provincia.

J. E. Guerrero, considerado responsable del homicidio agravado por violencia de género, continuará cumpliendo su condena de prisión perpetua, tipificada como femicidio en el Código Penal argentino.

Además, se ratificó la condena de cinco años de prisión efectiva para E. F. Pérez, hallado culpable de encubrimiento agravado debido a la gravedad del crimen.

Los jueces también confirmaron la absolución de M. López y desestimaron la impugnación presentada por la querella, que buscaba revertir esta decisión.

El tribunal argumentó que no existieron suficientes razones para modificar lo resuelto en el juicio, manteniendo así la estructura de responsabilidades establecida originalmente.

La resolución, comunicada este martes, representa un avance significativo hacia la firmeza del fallo; sin embargo, las defensas aún podrían interponer recursos de inconstitucionalidad.

Familiares y organizaciones que demandaron justicia por Tamara Fierro han recibido la ratificación como una señal de apoyo a la sentencia de primera instancia.