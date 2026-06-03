Nico Vázquez y Dai Fernández comparten su estrategia para equilibrar amor y trabajo

Nico Vázquez y Dai Fernández revelan su método para equilibrar el trabajo y el amor antes del estreno de 'Sottovoce' en el Teatro El Nacional.

Hoy 15:19

Nico Vázquez y Dai Fernández disfrutan de un presente profesional y personal envidiable, donde logran mantener un equilibrio entre sus compromisos laborales y su relación amorosa. Esta dinámica se puso de manifiesto en la previa del estreno de 'Sottovoce', la obra teatral de Adrián Suar, donde ambos dialogaron con TN Show sobre su estrategia para desconectarse del trabajo.

Durante la conversación, Vázquez afirmó que su rutina es actualmente cotidiana: “Hasta ahora es muy cotidiano”. Por su parte, Fernández añadió que ambos se dividen las tareas de manera efectiva y disfrutan del trabajo en equipo: “Nos dividimos bien y además en el trabajo la pasamos súper, somos un equipazo”.

Lejos de que la convivencia profesional afecte su relación, el actor destacó la importancia de acompañar al otro sin invadir su espacio. “Tratamos de no mezclar y acompañarnos, que no es poco”, declaró Vázquez, subrayando la necesidad de mantener límites claros.

Nico también reveló algunos tips fundamentales para que su dinámica funcione: “Hay que saber cortar, no pasarse de más”. En cuanto a sus actividades de ocio, mencionó que disfrutan de ver series, reírse y compartir una copa de vino tras una jornada laboral: “Nos reímos, tomamos una copita de vino, o escuchamos música”.

Dai coincidió con la importancia de saber desconectar y resumió su filosofía en una frase clara: “Hay que saber desconectar”. Vázquez reafirmó esta idea, señalando que son buenos en esta práctica, lo que favorece su relación.

En el ámbito profesional, Nico resaltó el papel que su novia desempeña en sus decisiones artísticas: “Me gusta mucho la visión que tiene ella, su mirada artística”. Compartir ideas y recibir consejos es una parte fundamental de su relación laboral.

Con dirección de Mariano Pensotti y producción de Adrián Suar, 'Sottovoce' es una obra que aborda temas como el humor, la tensión y los secretos familiares, reflejando la complejidad de las relaciones humanas. Nico expresó su alegría por el trabajo de Suar, quien considera una figura familiar y admirada en su vida.