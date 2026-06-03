Detenidos en Salta por producción de material de abuso sexual infantil

La Policía de Salta arrestó a un hombre de 51 años y a una mujer de 40 años, implicados en la producción de material de abuso sexual infantil, relacionado con una adolescente.

Hoy 16:25

La Policía de Salta realizó este martes la detención de un hombre de 51 años y una mujer de 40 años, ambos acusados de producir y almacenar material de abuso sexual infantil. La investigación se encuentra bajo la supervisión de la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, quien dirige el caso que investiga actividades ilícitas en el Valle de Lerma.

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La indagatoria inició tras una denuncia de un particular, que alertó sobre la existencia de contenido sexual que involucraba a una adolescente. A partir de esta información, se llevaron a cabo múltiples tareas de recolección de pruebas y análisis digital, lo que llevó a solicitar un allanamiento ante la Oficina Judicial de Garantías.

El allanamiento resultó en la detención de los sospechosos y en el secuestro de varios dispositivos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras y otros elementos de almacenamiento que podrían contener evidencia relevante para la causa.

Además, durante el operativo se implementaron medidas técnicas para preservar información digital que es clave para el avance de la investigación. Estos elementos son fundamentales para comprender la magnitud de los delitos en cuestión.

Se ha programado una audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria en las próximas horas. En esta audiencia se definirán las medidas procesales que se tomarán y se continuará con la investigación del delito de producción de material de abuso sexual infantil, tipificado y sancionado por el artículo 128 del Código Penal.

El caso ha generado gran preocupación en la comunidad y pone de relieve la importancia de la lucha contra la cibercriminalidad y la protección de menores en el ámbito digital.