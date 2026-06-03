Tensión en Francia antes del Mundial: los jugadores se plantaron ante la federación

El plantel galo está disconforme con la cantidad de entradas disponibles para familiares y allegados. Además, también hay diferencias por los premios económicos del torneo.

Hoy 16:30

La selección de Francia, una de las grandes candidatas a ganar el Mundial 2026, atraviesa su primer conflicto interno a pocos días del inicio del torneo. El plantel dirigido por Didier Deschamps expresó su malestar con la Federación Francesa de Fútbol por la cantidad de entradas que tendrá disponible cada jugador para familiares y allegados.

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Según informó L’Équipe, el reclamo fue planteado este martes durante la visita de Philippe Diallo, presidente de la entidad, al lugar de concentración del equipo. Allí, el dirigente comunicó que cada futbolista contará con ocho entradas, aunque solo dos serán sin costo y las otras seis deberán ser abonadas.

La decisión generó disconformidad dentro del grupo, ya que los jugadores consideran que la cantidad es insuficiente teniendo en cuenta el número de familiares y personas cercanas que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá para acompañarlos durante la Copa del Mundo.

El malestar no se limita únicamente a las entradas. También existen diferencias entre el plantel y la federación por las primas económicas que recibirán los futbolistas por disputar el Mundial.

De acuerdo con la información publicada en Francia, Diallo redujo los bonus por resultados debido al alto costo que implicará la participación del seleccionado en la cita mundialista. Sin embargo, las negociaciones avanzan en buenos términos y la cifra final podría acercarse a lo pretendido por los jugadores.

Pese al conflicto, el plantel francés dio una señal de buena voluntad y participó este martes de los compromisos con patrocinadores. El gesto fue interpretado como una muestra de profesionalismo, pero también como un mensaje hacia la dirigencia: los futbolistas cumplen con su parte y esperan una respuesta similar desde la federación.

Francia llega al Mundial con uno de los planteles más poderosos del certamen y con la presión de volver a pelear por el título. El equipo integrará el Grupo I junto a Senegal, Irak y Noruega.

El debut del conjunto dirigido por Didier Deschamps será el 16 de junio ante Senegal. Luego enfrentará a Irak el 22 de junio y cerrará la primera fase frente a Noruega el 26 de junio.