Alivio en Uruguay: De Arrascaeta podrá jugar el Mundial pese a encender las alarmas

El volante de Flamengo sufrió una lesión muscular en el gemelo durante una práctica, pero la Celeste confirmó que continuará en el plantel de Marcelo Bielsa para la Copa del Mundo 2026.

Hoy 18:09

La selección de Uruguay recibió una noticia clave a pocos días del inicio del Mundial 2026. Giorgian De Arrascaeta, uno de los futbolistas más importantes del plantel de Marcelo Bielsa, sufrió una molestia muscular en una práctica, pero no será desafectado de la convocatoria.

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El volante de Flamengo, que utiliza la camiseta número 10 en la Celeste, había encendido las alarmas durante el entrenamiento matutino del martes 2 de junio en el Complejo Celeste. En un primer momento, la preocupación fue grande y del otro lado del Río de la Plata incluso comenzaron a analizar posibles reemplazantes.

Sin embargo, el parte médico oficial llevó tranquilidad. Los estudios por imágenes descartaron una lesión de gravedad que pudiera dejarlo afuera de la Copa del Mundo.

“El futbolista sufrió una molestia en una de sus piernas en el entrenamiento matutino del martes 2 de junio en el Complejo Celeste. Se realizaron los estudios correspondientes y se confirmó la lesión muscular en el gemelo, pero la misma no imposibilita su participación en el Mundial”, informó la selección uruguaya.

Además, la propia cuenta oficial de Uruguay fue contundente al despejar dudas sobre su presencia en el torneo: “Se mantiene inalterada su convocatoria en la Copa del Mundo de la FIFA 2026”.

La confirmación significó un fuerte alivio para el cuerpo técnico, sus compañeros y los hinchas uruguayos, que esperaban novedades sobre el estado físico de uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo.

De Arrascaeta ya inició una recuperación a contrarreloj para intentar llegar en buenas condiciones al debut mundialista. La Celeste tendrá su estreno el lunes 15 de junio, desde las 19, frente a Arabia Saudita en el Hard Rock de Miami.

Con menos de dos semanas por delante, el tiempo jugará un papel clave en la evolución del mediocampista. Por ahora, la noticia principal es clara: De Arrascaeta sigue en carrera y estará dentro del plantel de Bielsa para el Mundial 2026.