Conmoción en Tucumán: una joven pidió auxilio desde una terraza y aseguró haber sido secuestrada

La joven fue asistida este miércoles tras ser escuchada por vecinos que alertaron a las autoridades. Permaneció internada bajo observación médica y la Justicia investiga las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Hoy 18:20

Una joven fue rescatada este miércoles en la ciudad de Aguilares, provincia de Tucumán, luego de que vecinos alertaran sobre pedidos de auxilio que provenían desde la terraza de una vivienda ubicada en el barrio Belgrano. El hecho ocurrió en el marco de una jornada de conmemoración del movimiento Ni Una Menos.

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De acuerdo con los primeros testimonios recolectados en el lugar, la joven habría salido hacia la terraza pidiendo ayuda, lo que generó preocupación inmediata entre los vecinos del Pasaje Vieytes, quienes dieron aviso a las autoridades tras escuchar los gritos.

En ese contexto se desplegó un operativo con intervención de personal de Defensa Civil, efectivos policiales y vecinos de la zona. Al llegar al domicilio, los equipos asistieron a la mujer y lograron ponerla a resguardo.

Según informaron fuentes policiales a Radio 10 Mar del Plata, la joven fue trasladada al Hospital de Aguilares, donde permanece internada bajo observación médica y recibiendo atención profesional.

Durante el procedimiento, un hombre que se encontraba en el interior de la vivienda fue aprehendido por los efectivos. Por el momento, su situación procesal y las circunstancias del hecho son materia de investigación.

La Fiscalía interviniente aguarda la evolución médica de la joven para poder tomarle declaración, instancia que será clave para reconstruir lo ocurrido dentro del domicilio y determinar posibles responsabilidades. Entretanto, el acusado permanece a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.