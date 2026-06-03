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Scaloni toma nota: Argelia dio el golpe ante Países Bajos y llega entonada al debut con Argentina

Los Zorros del Desierto vencieron 1-0 a la Oranje en Rotterdam, a menos de dos semanas de enfrentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Hoy 18:20
Argelia festejo

Argelia consiguió un triunfo de alto impacto en la previa del Mundial 2026. A pocos días de su debut frente a la Selección Argentina, los Zorros del Desierto derrotaron por 1-0 a Países Bajos en el estadio Het Kasteel, de Rotterdam, y llegan con la moral en alza a la cita mundialista.

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El resultado sacudió la preparación de dos seleccionados que ultiman detalles antes del inicio del torneo. Aunque se trató de un amistoso con muchas variantes, la victoria argelina no pasó desapercibida por la jerarquía del rival y por el contexto: el equipo africano será el primer adversario de la Albiceleste en la Copa del Mundo.

En un encuentro en el que Países Bajos realizó once modificaciones y Argelia cambió a nueve de sus futbolistas, el partido se mantuvo parejo hasta los minutos finales. La diferencia llegó recién a falta de cinco minutos para el cierre.

El gol del triunfo fue obra de Anis Hadj Moussa, quien protagonizó una gran jugada individual por la banda derecha y sacó un potente remate de zurda que se metió en el ángulo para sellar el 1-0.

La victoria representa un envión importante para el conjunto africano, que llegará con confianza al estreno mundialista ante Argentina. El equipo argelino mostró carácter, aprovechó su momento y logró imponerse ante una de las selecciones europeas más fuertes.

Para la Scaloneta, el resultado también funciona como una señal de alerta. Más allá del carácter amistoso del encuentro, Argelia demostró que puede competir ante rivales de peso y que no será un debut sencillo en el Mundial.

Con este triunfo en Rotterdam, los Zorros del Desierto llegan entonados al cruce con la Selección Argentina, en un inicio de Copa del Mundo que promete máxima exigencia desde el primer partido.

TEMAS Selección Argentina de Fútbol Países Bajos Argelia Mundial 2026

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