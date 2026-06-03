Bullrich cuestionó la marcha de Ni Una Menos y aseguró que al feminismo “le importa más el marketing que los resultados”

La senadora de La Libertad Avanza defendió las políticas del Gobierno en materia de seguridad, criticó a los sectores feministas y se refirió por primera vez al femicidio de Agostina Vega. Javier Milei respaldó sus declaraciones en redes sociales.

Hoy 19:16

En medio de una nueva movilización de Ni Una Menos que reunió a miles de personas en distintos puntos del país, la senadora nacional Patricia Bullrich cuestionó duramente a los sectores feministas, defendió la gestión del Gobierno nacional en materia de seguridad y se refirió por primera vez al femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

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A través de una extensa publicación en sus redes sociales, la legisladora de La Libertad Avanza sostuvo que el feminismo que ella defiende es el que "protege a las mujeres" y destacó las medidas impulsadas por la administración de Javier Milei.

"Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei y bajo nuestra gestión en Seguridad, logramos bajar un 25% los femicidios, fortalecimos el Sistema Penitenciario y creamos el Registro de ADN para Violadores", afirmó.

En el mismo mensaje, Bullrich remarcó que quienes cometen delitos graves deben recibir castigos severos. "El que las hace, las paga", sostuvo, al tiempo que señaló que los asesinos y violadores deben enfrentar consecuencias penales efectivas.

La senadora también lanzó fuertes críticas hacia los movimientos feministas que participaron de la movilización. "Ahora veo por TV cómo el partido feminista toma posición. No le importan los resultados, sino el marketing", expresó.

Además, consideró que esos sectores dejaron de representar a todas las mujeres y cuestionó la utilización política de las consignas vinculadas a la violencia de género.

En otro tramo de su publicación, Bullrich hizo referencia al caso de Agostina Vega, cuyo crimen generó una profunda conmoción social y estuvo presente en gran parte de las consignas de la marcha de este año.

"En el caso de Agostina hay un asesino con nombre y apellido. No son todos los hombres, ni las políticas del Gobierno, ni el capitalismo. Es una persona concreta", afirmó.

La legisladora agregó que, en su opinión, quienes cometen crímenes de estas características no deberían tener nuevas oportunidades. "Para ellos, condena efectiva y cárcel de por vida", sostuvo.

Las declaraciones de Bullrich fueron respaldadas por el presidente Javier Milei, quien compartió el mensaje en su cuenta de la red social X y lo acompañó con una de sus expresiones habituales: "MASTERCLASS".

Los dichos de la senadora se produjeron en una jornada marcada por una multitudinaria movilización frente al Congreso Nacional y en distintas ciudades del país. La convocatoria estuvo atravesada por los recientes femicidios de Agostina Vega y Dulce Candia, casos que impulsaron nuevos reclamos de justicia y renovaron las demandas contra la violencia de género.

Mientras desde el Gobierno cuestionaron lo que consideran una utilización política de la marcha, miles de manifestantes volvieron a ocupar las calles con pedidos de mayor protección para mujeres y niñas, acceso a la justicia y políticas públicas destinadas a prevenir la violencia machista.