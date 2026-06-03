El encuentro cultural se desarrollará del 5 al 7 de junio en la Casa Argañaraz Alcorta con una variada programación de actividades gratuitas que incluyen proyecciones, talleres, presentaciones editoriales y espectáculos en vivo.

Hoy 23:25

La Municipalidad de la Capital acompañará una nueva edición de La Mostra Visual, el encuentro que reúne a fotógrafas y realizadoras audiovisuales de Santiago del Estero en un espacio destinado a promover la producción artística, el intercambio cultural y la difusión de nuevas miradas dentro del ámbito audiovisual.

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La cuarta edición del evento se desarrollará desde el viernes 5 hasta el domingo 7 de junio en la Casa Argañaraz Alcorta, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia programación con entrada libre y gratuita. Las actividades se realizarán de 18 a 23 durante viernes y sábado, mientras que el domingo se extenderán de 17 a 22.

La propuesta incluirá proyecciones de cortometrajes, presentaciones editoriales, talleres de formación y espectáculos en vivo, generando espacios de encuentro entre realizadoras, artistas y público en general. La apertura oficial contará con un homenaje a Norma Cremaschi, además de la presentación musical de Justina Garay con visuales a cargo de Dolo Corrales.

Entre las actividades destacadas de esta edición se encuentra la exhibición y análisis de los cortometrajes premiados en Mostrahistorias, una iniciativa que busca visibilizar las producciones audiovisuales locales. También se realizará un intercambio cultural con integrantes del Colectivo Mutar de la provincia de Misiones, fortaleciendo los vínculos entre espacios artísticos de distintas regiones del país.

Asimismo, la programación contempla propuestas especiales vinculadas a los 50 años del último golpe de Estado en la Argentina y actividades conmemorativas por los 50 años de la desaparición del cineasta Raymundo Gleyzer, referente del cine documental y político argentino.

La Mostra Visual es un colectivo integrado por mujeres y disidencias que trabaja para generar espacios de exhibición, formación y difusión de producciones fotográficas y audiovisuales realizadas en la provincia. Su objetivo es brindar pantalla, voz y oportunidades a nuevas creadoras, promoviendo el arte como herramienta de transformación social y construcción cultural.

Con el acompañamiento del municipio, esta nueva edición busca seguir consolidándose como un espacio de referencia para la producción audiovisual santiagueña, fomentando la participación comunitaria y el acceso a propuestas culturales de calidad para toda la ciudadanía.