Preocupante: Corea del Norte celebra un aumento “exponencial” de sus fuerzas nucleares

Kim Jong-un enfatizó que en los últimos cinco años la capacidad de producción nuclear del país se ha "duplicado con creces".

Hoy 08:07

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, prometió una expansión "exponencial" del arsenal atómico del país durante una visita a una planta nuclear recientemente puesta en funcionamiento, según informó la agencia de noticias norcoreana KCNA.

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Kim aseguró que durante los últimos cinco años, la capacidad de producción material nuclear apto para armas del país "se ha duplicado con creces", y afirmó que el aumento "significa un cambio asombroso y exitoso que va más allá de cualquier descripción retórica, un incremento histórico que marca un hito trascendental en la rápida mejora de nuestras capacidades nucleares".

Además, confirmó que la prioridad es un "ambicioso plan futuro diseñado para reforzar las fuerzas nucleares de nuestro Estado a un ritmo exponencial".

Y agregó: "Las amenazas existentes que se agravan a cada instante, las amenazas potenciales y las impredecibles crisis a largo plazo ponen de relieve la urgencia y responsabilidad de reforzar de manera sostenida y acelerada la capacidad de disuasión nuclear".

Corea del Norte considera que su arsenal nuclear es un resguardo contra un ataque de las fuerzas surcoreanas y estadounidenses.

"En consecuencia, es nuestro deber seguir ampliando y fortaleciendo las fuerzas nucleares estatales, eje central de la estrategia para disuadir y combatir una guerra, y ejercer plenamente la posición de Estado con armas nucleares", afirmó Kim.

El líder norcoreano visitó las nuevas instalaciones nucleares, acompañado por altos funcionarios del partido, pero KCNA no reveló detalles sobre la ubicación de la planta.

Sin embargo, la agencia surcoreana Yonhap señaló que actualmente Corea del Norte cuenta con instalaciones de enriquecimiento de uranio en tres localizaciones: Yongbyon, Kangson y Kusong; se desconoce si el informe sugiere la existencia de una cuarta instalación, ya que KCNA se refiere a "la nueva fábrica de producción de materiales nucleares".

En un congreso clave del Partido de los Trabajadores celebrado en febrero, Kim sostuvo que la "firme e inquebrantable" voluntad del país es "fortalecer y ampliar aún más las fuerzas nucleares del Estado".

Pyongyang se retiró en 1993 del Tratado de No Proliferación Nuclear, y desde entonces ha efectuado seis ensayos de armas atómicas. Se cree que posee decenas de ojivas nucleares. El país rechaza la presión estadounidense para que desista de sus armas nucleares, y sostiene que su avance es "irreversible".