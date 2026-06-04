Monte Quemado tendrá la Tecnicatura Superior en Enfermería de la Cruz Roja Argentina

La ministra Nassif destacó la importancia de la formación de enfermeros para el fortalecimiento del sistema sanitario y valoró el trabajo articulado entre provincia, municipio y la Cruz Roja Argentina.

Hoy 11:31

En un hecho trascendental para el fortalecimiento de la educación superior y la formación de recursos humanos para la salud, el Ministerio de Salud de Santiago del Estero, la Municipalidad de Monte Quemado y la Cruz Roja Argentina Filial Santiago del Estero firmaron un Convenio Marco de Cooperación que permitirá avanzar en la implementación de la Tecnicatura Superior en Enfermería en la ciudad de Monte Quemado.

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El acuerdo fue suscripto por la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif; el intendente de Monte Quemado, Ing. Esteban Felipe Cisneros; y el presidente de la Cruz Roja Argentina Filial Santiago del Estero, Dr. Rómulo Alejandro Scarano. Participaron además la directora del Interior del Ministerio de Salud, Dra. Graciela Alzogaray; la asesora legal, Dra. Myriam Jugo; el director del Hospital de Monte Quemado, Dr. José Gómez; autoridades municipales, concejales y representantes de instituciones educativas.

Durante el acto, el intendente Cisneros destacó que la iniciativa permitirá que los jóvenes de la región accedan a una formación profesional sin tener que trasladarse a otras ciudades, generando nuevas oportunidades de desarrollo y fortaleciendo el sistema sanitario local.

La ministra Nassif destacó la importancia estratégica de la formación de enfermeros y enfermeras para el fortalecimiento del sistema sanitario provincial y valoró el trabajo articulado entre el Gobierno provincial, el municipio y la Cruz Roja Argentina.

“La formación en enfermería es una carrera estratégica para la salud pública. Hoy estamos haciendo realidad decisiones de formación que significan oportunidades concretas para nuestros jóvenes y para el desarrollo de la comunidad”, expresó.

Firma de convenio

A su turno, el Dr. Scarano señaló que, a 104 años de la creación de la carrera de Enfermería de la Cruz Roja en Santiago del Estero, esta será la primera extensión áulica que la institución abrirá fuera de su sede central, destacando el carácter histórico de la iniciativa y el orgullo de que Monte Quemado sea la primera ciudad de la provincia en recibirla.

Tras la firma del convenio, las autoridades recorrieron el Centro de Formación Superior y Oficios, donde funcionará la carrera, y visitaron el Hospital de Monte Quemado, institución que será escenario de las prácticas profesionalizantes de los futuros estudiantes.

La puesta en marcha de la Tecnicatura Superior en Enfermería representa una respuesta concreta a la creciente necesidad de profesionales capacitados en el sistema de salud y una nueva oportunidad de acceso a la educación superior para los habitantes del norte santiagueño.