Los Knicks reaccionaron a tiempo, vencieron a los Spurs y pegaron primero en las finales

New York levantó una desventaja de 14 puntos, ganó 105-95 en San Antonio y quedó 1-0 arriba en la serie decisiva de la NBA. Jalen Brunson fue clave en el cierre.

Hoy 00:00

New York Knicks dio una muestra de carácter en el primer juego de las finales de la NBA 2026. El equipo neoyorquino levantó una diferencia de 14 puntos, venció por 105-95 a San Antonio Spurs como visitante y se adelantó 1-0 en la serie por el título.

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El triunfo tuvo un valor doble para los Knicks: además de robarse la ventaja de localía en San Antonio, extendieron su gran presente a 12 victorias consecutivas en los Playoffs 2026, la segunda mejor marca histórica de la liga, solo por detrás de los Golden State Warriors 2016/17, que alcanzaron 15 festejos en fila.

San Antonio comenzó mejor el partido, apoyado en su capacidad para generar segundas oportunidades y lastimar desde el perímetro. Dylan Harper aportó 16 puntos y 8 rebotes, mientras que Julian Champagnie tuvo un arranque encendido con cinco triples y terminó con 16 unidades.

También fue importante la primera parte de Victor Wembanyama, quien finalizó la noche con 26 puntos y 12 rebotes. Con esos aportes, los Spurs se fueron al descanso arriba por 55-48.

La primera mitad también tuvo preocupación para New York por las molestias de Jalen Brunson. El base debió salir tras una caída de Harrison Barnes sobre su pierna derecha y, cuando volvió, recibió un pisotón de Luke Kornet. Aun así, logró regresar al partido y terminó siendo decisivo.

En ese tramo adverso, los Knicks se sostuvieron con el despliegue de Josh Hart, quien firmó una planilla completa con 3 puntos, 15 rebotes, 6 asistencias, 4 robos y una tapa, además del peso interior de Karl-Anthony Towns, autor de 18 puntos y 12 rebotes.

El momento más complicado para New York llegó en el tercer cuarto, cuando San Antonio estiró la diferencia a 14 puntos. Una bandeja de Harper puso el marcador 65-51 a falta de 6:31 y parecía encaminar la noche para el equipo texano.

Pero los Knicks reaccionaron con defensa, orden y experiencia. Towns fue determinante en la marca sobre Wembanyama, Hart cerró los caminos al rebote ofensivo y OG Anunoby, con 14 puntos, lideró el inicio de la remontada.

La visita logró igualar el partido con un aporte clave de Brunson, que puso el 71-71, y el duelo ingresó al último cuarto empatado en 76.

En el cierre, los Knicks hicieron pesar su experiencia. Aunque Wembanyama volvió a emparejar el marcador, New York mantuvo la calma y encontró en Brunson a su gran figura. El base anotó 13 de sus 30 puntos en el último período y fue decisivo ante las marcas de Champagnie y Devin Vassell.

El equipo visitante cerró la noche con un parcial de 11-0 para sellar el 105-95 definitivo y quedarse con un triunfo clave en el inicio de la serie.

Con esta victoria, los Knicks dieron el primer golpe en San Antonio y alimentan el sueño de cortar una sequía de 53 años sin títulos. El segundo juego será el viernes a las 21.30, nuevamente en casa de los Spurs, con televisación de Prime Video y NBA League Pass.