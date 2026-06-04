La UNSE participará del Encuentro Nacional de Cooperativas y Mutuales Escolares

Autoridades universitarias y de la Célula Argentina y Latinoamericana de Cooperativismo y Mutualismo Educacional mantuvieron una reunión para la próxima edición del encuentro en Julio.

Hoy 15:46

Autoridades de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE recibió la visita institucional de Mariano Díaz, presidente de la Célula Argentina y Latinoamericana de Cooperativismo y Mutualismo Educacional (CALCME), en el marco de las actividades preparatorias para el XXVII Encuentro Nacional de Consejos de Administración de Cooperativas Escolares y Comisiones Directivas de Mutuales Escolares (ENCACE 2026), que se realizará del 2 al 4 de julio en la ciudad de La Punta, provincia de San Luis.

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La reunión fue encabezada por la decana de la facultad, Sandra Moreira, y la vicedecana, Carla Ferreyra. También participaron Lidia Acuña de Omill, Paola Andrea Rojas y Marco Lezana, integrantes de la Asociación Civil para la Promoción y Formación del Cooperativismo y Mutualismo (Aprocoom).

Durante el encuentro se abordaron distintos aspectos vinculados a la promoción de la educación cooperativa y mutual, así como las acciones que se desarrollan en Santiago del Estero para fortalecer la formación de estudiantes y docentes en los valores de la cooperación, la solidaridad y el trabajo asociativo.

En ese contexto, se destacó que este viernes la Facultad de Humanidades será sede del Taller Provincial “Educación Cooperativa y Mutual”, una actividad que reunirá a alrededor de 250 estudiantes y docentes de distintos establecimientos educativos de la provincia. Los participantes formarán parte posteriormente de la delegación santiagueña que asistirá al ENCACE 2026 en San Luis.

La decana Sandra Moreira valoró la visita como una oportunidad para profundizar los vínculos institucionales y fortalecer una temática que forma parte de la identidad académica de la facultad.

“Para nuestra institución es muy significativo acompañar estas iniciativas porque contamos con una carrera de Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo que constituye una referencia a nivel nacional y una de las pocas propuestas de este tipo que se dictan en una universidad pública argentina. Esto nos compromete a seguir promoviendo espacios de formación, investigación y extensión vinculados al sector”, señaló.

Por su parte, la vicedecana Carla Ferreyra destacó el aporte que realiza la universidad en la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo social y económico de las comunidades.

“La educación cooperativa y mutual representa una herramienta fundamental para fortalecer valores como la participación democrática, la solidaridad y el trabajo colectivo. Desde la facultad acompañamos estas propuestas porque entendemos que contribuyen a la construcción de ciudadanía y al desarrollo de proyectos con fuerte impacto territorial”, expresó.

El XXVII ENCACE tendrá como lema “Cooperación que se practica, Educación que transforma” y convocará a estudiantes, docentes y dirigentes de todo el país para intercambiar experiencias y fortalecer la identidad cooperativa y mutual en el ámbito educativo.

Entre sus principales objetivos se encuentran la promoción de proyectos cooperativos y mutuales escolares, el fortalecimiento de los valores solidarios, la formación de futuros dirigentes y la articulación entre instituciones educativas y organizaciones del sector, consolidando al cooperativismo y al mutualismo como herramientas para el desarrollo social y productivo de las comunidades.