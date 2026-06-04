La jornada sobre Brainstorm abrió con éxito la “Semana Robótica de La Banda”

Esta actividad se desarrolló el día miércoles en las instalaciones de la Escuela Municipal de Programación y Robótica y estuvo a cargo de profesionales de la Red de Espacios Maker de Misiones.

Hoy 17:33

Se realizó con éxito la jornada de formación denominada “Brainstorm. El conocimiento se comparte”, en el marco de la Semana Robótica promovida por la municipalidad de La Banda y el Honorable Concejo Deliberante de esta ciudad.

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Esta actividad se desarrolló el día miércoles en las instalaciones de la Escuela Municipal de Programación y Robótica y estuvo a cargo de profesionales de la Red de Espacios Maker de Misiones. Participaron estudiantes, docentes y público en general.

La Red de Espacios Maker Misiones es una red de educación disruptiva y gratuita que cubre los 78 municipios de la provincia de Misiones con más de 80 sedes activas. Ofrece trayectos formativos enfocados en robótica, inteligencia artificial, programación, electrónica y metodologías STEAM para niños, jóvenes y adultos.

Las actividades por la Semana Robótica continuarán el día jueves, en horas de la tarde, con una nueva jornada de formación pero en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), a cargo del decano, Ing. Héctor Rubén Paz.

Finalmente, el día viernes de 10 a 18, se realizará la segunda edición de la Batalla Robótica en la sede del Parque Industrial de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSE, con varias actividades y exposiciones.

La directora de la Escuela Municipal de Programación y Robótica, Lic. Roxana Álvarez, informó lo siguiente: “Esta jornada entra dentro del marco de lo que es la segunda edición de la Batalla Robótica. Es una capacitación para todos los que tengan interés, alumnos de la Escuela Municipal de Programación y Robótica, docentes y público en general.

Quiero agradecer al señor intendente Roger Nediani ya que durante todo este tiempo nos ha venido acompañando y respaldando las propuestas y proyectos que surgieron desde la Escuela Municipal de Programación y Robótica”.

Por su parte, el responsable de este proyecto, el profesor Emilio Lludgar, explicó: “Esta jornada está siendo disertada por tres profesionales que integran el Grupo de Red Maker de Misiones, que son espacios donde enseñan sobre robótica educativa.

Ya venimos trabajando hace unos años con ellos y esta vez, gracias a la gestión del intendente Roger Nediani, pudimos traerlos para que brinden está capacitación y empezar así la Semana Robótica.

Esta propuesta comienza hoy con la jornada llamada “Brainstorm, el conocimiento se comparte”, que cuenta con varios mini talleres sobre inteligencia artificial, educación disruptiva, pensamiento computacional, modelado 3D y modelado para enseñar.

La Semana Robótica culminará el viernes con la segunda edición de la Batalla Robótica que se llevará a cabo desde las 10 hasta las 18, en la sede del Parque Industrial de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSE.

Este será el evento principal y es la misma propuesta que se hizo el año pasado en el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de La Banda.

La misma comprenderá una muestra cibernética donde los chicos van a mostrar sus proyectos tecnológicos, una muestra de robótica y una promoción de carreras que ofrece la Facultad Ciencias Exactas de la UNSE para que los chicos puedan ver qué carrera pueden seguir después de culminar el nivel secundario”.