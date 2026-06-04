Tres hombres fueron detenidos por el ataque a balazos que dejó a un joven gravemente herido en La Banda

Tres hombres fueron detenidos acusados de participar en un violento ataque armado ocurrido en el barrio Agua y Energía, donde un joven resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza. Los procedimientos fueron concretados por personal del Departamento de Homicidios y Delitos Complejos, en el marco de una investigación por homicidio en grado de tentativa.

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El hecho que dio origen a la causa ocurrió el pasado 31 de mayo, durante un enfrentamiento entre grupos antagónicos de la zona. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió una grave lesión en la cabeza, por lo que se inició una investigación para identificar a los responsables.

A partir de entonces, los investigadores llevaron adelante diversas tareas de campo, entre ellas la recepción de testimonios de vecinos y familiares, además del análisis de registros fílmicos. Las imágenes permitieron reconstruir la secuencia de los hechos e individualizar a los presuntos autores del ataque.

Con las pruebas reunidas, el fiscal interviniente solicitó medidas judiciales al Juzgado de Control y Garantías, que autorizó los procedimientos correspondientes.

Durante la jornada del 3 de junio, efectivos del Departamento de Homicidios y Delitos Complejos, con apoyo de personal de Infantería, USAR, Prevención y otras áreas operativas, realizaron allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad de La Banda.

Como resultado de los operativos, fueron detenidos dos hombres y se secuestraron dos teléfonos celulares considerados de interés para el avance de la causa.

Posteriormente, mientras continuaban las tareas investigativas, los uniformados localizaron y apresaron en la vía pública a un tercer sospechoso, quien también quedó vinculado al expediente judicial.

Los tres acusados quedaron a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa para determinar si existen otras personas involucradas en el hecho de violencia que terminó con un joven gravemente herido.