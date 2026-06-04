Recuperan bienes robados y detienen a dos sospechosos tras varios allanamientos en Fernández

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada el 20 de mayo. Los procedimientos permitieron secuestrar numerosos elementos sustraídos de una vivienda deshabitada y poner tras las rejas a dos jóvenes acusados de robo simple.

Hoy 20:24

La Brigada de Investigaciones del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 8 de Fernández logró esclarecer un importante hecho delictivo al detener a dos sospechosos y recuperar la totalidad de los bienes robados en una vivienda de esta ciudad, en el marco de una causa por robo simple que es investigada por la Justicia.

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La pesquisa comenzó el pasado 20 de mayo, cuando David Emanuel Caldera, de 36 años, denunció en la Comisaría Comunal N° 35 que desconocidos habían ingresado por la fuerza a la casa de su abuela, ubicada sobre calle Libertad entre avenida Jesús Fernández y 9 de Julio.

Según relató el denunciante, la vivienda permanecía deshabitada desde hacía aproximadamente un mes y medio, circunstancia que habría sido aprovechada por los delincuentes para cometer el ilícito. Entre los bienes sustraídos figuraban una heladera, mesas, sillas, un tocadiscos, juego de tazas, pava eléctrica, picadora de carne, horno eléctrico y otros elementos del hogar.

Tras tomar intervención en el caso, la fiscal Dra. María Montes ordenó diversas medidas investigativas, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad, entrevistas a vecinos y la participación de personal de Criminalística. Además, dispuso la colaboración de la División Robo y Hurto para avanzar con las tareas de inteligencia.

Luego de varias semanas de trabajo, durante la mañana de este miércoles se concretaron dos allanamientos simultáneos autorizados mediante oficios judiciales firmados por la jueza Dra. Roxana Menini.

El primer procedimiento se realizó alrededor de las 8.10 en el paraje Tuzca Pozo. Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un joven que intentó escapar por la parte trasera del inmueble. Tras una breve resistencia fue reducido e identificado como Sergio Alejandro Carrizo, de 25 años, conocido por el alias de "Toco".

Durante la requisa de las dos viviendas que integran el predio, los investigadores hallaron una importante cantidad de objetos que coincidían con los denunciados por la víctima. Entre ellos se secuestraron sillas, especieros, copas, licuadora, pava eléctrica, anafe, yerbera, una heladera y numerosos artículos de cocina y del hogar, los cuales quedaron bajo secuestro preventivo.

Horas más tarde, a las 11.15, se llevó a cabo un segundo allanamiento en el barrio Independiente de Fernández con el objetivo de localizar al segundo sospechoso, conocido como "Cabe". Sin embargo, el procedimiento arrojó resultado negativo, ya que el acusado no se encontraba en el domicilio.

La investigación sumó un nuevo capítulo cerca de las 13, cuando un vecino se presentó voluntariamente ante las autoridades. El hombre manifestó haber comprado de buena fe una consola marca Crate, una guitarra criolla, dos parlantes y cuatro sillones de madera por la suma de 300 mil pesos.

Al tomar conocimiento de la detención de Carrizo y del origen ilícito de los objetos, decidió entregarlos voluntariamente para evitar inconvenientes judiciales. Todos los elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

Finalmente, durante la tarde, los investigadores lograron ubicar y detener al segundo imputado. Se trata de Alan Nahuel Heredia, de 28 años, alias "Cabe", quien fue aprehendido sobre avenida Jesús Fernández.

Heredia quedó alojado en la Comisaría Comunal N° 35 a disposición de la fiscal María Montes, acusado de robo simple en perjuicio de Caldera. Con la recuperación de los bienes denunciados y la detención de ambos sospechosos, los investigadores consideran prácticamente esclarecido el hecho.