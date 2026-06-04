La intendente Norma Fuentes tomó juramento al nuevo Procurador del Tesoro municipal

Hugo Daniel Casali asumió el cargo en un acto encabezado por la intendente de la Capital. La jefa comunal destacó la importancia de fortalecer la defensa jurídica y patrimonial del municipio.

Hoy 21:10

La intendente de la Capital, Norma Fuentes, tomó juramento este jueves al Dr. Hugo Daniel Casali, quien asumió como nuevo Procurador del Tesoro de la Municipalidad de la Capital.

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Durante el acto de asunción, la jefa comunal destacó la relevancia de esta incorporación para consolidar el trabajo institucional vinculado a la protección de los intereses jurídicos y patrimoniales del municipio.

Fuentes subrayó que la función del Procurador del Tesoro resulta clave para garantizar una adecuada defensa de los derechos e intereses de la comuna en el ámbito legal, en el marco de las políticas de fortalecimiento de la gestión municipal.

Por su parte, Casali agradeció la confianza depositada por las autoridades y manifestó su compromiso de ejercer la función con responsabilidad, transparencia y dedicación.

El flamante funcionario señaló que trabajará para cumplir con las obligaciones inherentes al cargo y contribuir al fortalecimiento institucional de la Municipalidad de la Capital.

De la ceremonia participaron el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente; el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; el fiscal municipal, Martín Ramos; y el presidente del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Luis Miguel, entre otras autoridades.