Norma Fuentes supervisó un operativo integral de mejoras urbanas en el barrio Borges

Las tareas incluyeron limpieza de mini basurales, reparación de calles, desmalezamiento, poda e instalación de luminarias LED.

Hoy 21:15

La intendente de la Capital, Norma Fuentes, supervisó un amplio operativo de mejoramiento urbano desarrollado en el barrio Borges, donde distintas áreas municipales llevaron adelante tareas de limpieza, mantenimiento y recuperación de espacios públicos.

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Acompañada por el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente, y vecinos del sector, la jefa comunal recorrió los trabajos ejecutados en el marco de los programas permanentes de mantenimiento de la ciudad y promoción del cuidado ambiental.

Durante la visita, Fuentes destacó la importancia de estas intervenciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes y preservar el entorno urbano.

"Estas acciones buscan mantener una ciudad limpia y ordenada, recuperar espacios públicos, prevenir focos de contaminación y contribuir al bienestar de los vecinos", expresó.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que la comunidad acompañe estas iniciativas respetando los horarios de recolección de residuos y utilizando los sitios habilitados para su disposición.

Las tareas incluyeron la eliminación de mini basurales, desmalezamiento, poda, limpieza integral de calles y la instalación de nuevas luminarias LED. Uno de los principales frentes de trabajo se concentró en un predio ubicado en la intersección de las calles 11 y 14, donde se retiraron grandes cantidades de residuos acumulados.

Además, se concretó la apertura de la calle 14 hasta su conexión con calle Diaguitas, mejorando la circulación en la zona.

Como parte de las acciones para evitar la formación de nuevos focos de basura, el municipio avanzó con la colocación de columnas de alumbrado público y anunció la instalación de cámaras de seguridad en el sector, con el objetivo de desalentar el arrojo indebido de residuos.

El operativo también contempló la reparación de calles mediante trabajos con hormigón en distintos puntos del barrio, buscando optimizar la transitabilidad y las condiciones de infraestructura para los vecinos.