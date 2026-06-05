Desarrollan Encuéntrame 72, un sistema para encontrar personas desaparecidas

Encuéntrame 72 es un sistema tecnológico creado por un joven mexicano para optimizar la búsqueda de personas desaparecidas en las primeras 72 horas tras un reporte.

Hoy 07:01

Encuéntrame 72 es un sistema innovador diseñado para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas, utilizando tecnología de reconocimiento facial y análisis de datos.

Desarrollado por Jesús Alejandro Jiménez López, un estudiante originario de Oaxaca, el proyecto surgió tras la desaparición de un amigo, motivándolo a encontrar una solución efectiva a este problema social.

El nombre de la herramienta hace referencia a las primeras 72 horas que se consideran cruciales para activar protocolos de búsqueda, revisar cámaras y coordinar esfuerzos entre las autoridades.

La función principal de Encuéntrame 72 es facilitar el análisis de imágenes y datos para identificar coincidencias de manera rápida, lo que podría resultar en alertas que optimicen la respuesta ante una desaparición.

Este sistema permite la comparación de imágenes de desaparecidos con información de bases de datos y sistemas de videovigilancia, utilizando datos en tiempo real para evitar la dispersión de información crítica.

Aunque aún no está implementado de manera oficial a nivel nacional, se prevé que en el futuro se integre con centros de monitoreo existentes, lo que potenciaría su efectividad en situaciones de emergencia.

La importancia de las primeras horas en la búsqueda de personas desaparecidas radica en la necesidad de reunir información útil rápidamente, lo que puede ser determinante para el éxito de las operaciones de búsqueda.

Encuéntrame 72 se presenta como un apoyo tecnológico, complementando el trabajo de las autoridades y equipos de búsqueda, y no como un reemplazo de su labor, subrayando la necesidad de un uso responsable de la tecnología.