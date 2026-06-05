Críticas de "Centauros del desierto"

Walker-Silverman firma un delicado relato sobre la pérdida y la reconstrucción, donde la emoción surge de los gestos mínimos y la resistencia cotidiana.

Hoy 07:10

Por Blai Morell

Para Fotogramas

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Si algún espectador decide buscar grandes gestos o cierta épica en la cotidianeidad en esta espléndida película, que cambie de sala. Porque aquí la apuesta es todo lo contrario: emociones retenidas, contención y austeridad para ilustrar esa fragilidad que convierte la reconstrucción del título en un proceso íntimo más que en una epopeya o en un western de raza. Porque resulta inevitable ver en ella ecos de una del Oeste, aunque aquí la cosa no va de mostrar un territorio de conquista, sino más bien un espacio de pérdida, espera y posible reparación.

Walker-Silverman aplica una mirada honda y sensible para decirnos que la reconstrucción no es un gesto heroico, sino una suma frágil de diminutos actos de supervivencia. Llámese remolque, una conversación suspendida en el aire o una hija que representa la posibilidad de un futuro menos devastado. El director evita el sentimentalismo con admirable disciplina, aunque a veces esa contención le pueda jugar a la contra, como si temiera perturbar la delicadeza del relato.

Y, sin embargo, cuando la película encuentra su ritmo, ese tempo sereno donde el duelo se confunde con el horizonte, despliega una belleza sobria y conmovedora. O'Connor compone uno de esos personajes quebrados cuya fortaleza reside precisamente en aceptar su fragilidad, y al que el actor dota de una humanidad seca, casi pudorosa y una intensidad invisible, siendo capaz de sostener incluso los pasajes donde el guion sugiere más de lo que profundiza.

A su alrededor, la película habla de comunidades rotas, de masculinidades que aprenden a ablandarse y de la posibilidad de recomponer un lazo familiar que parecía perdido. Y volviendo al western, ese plano final, con su puerta, su umbral y con los dos personajes protagonistas contemplando el horizonte, evoca inevitablemente a 'Centauros del desierto', aunque aquí el gesto es otro: no se clausura un mundo, sino que se invita a seguir habitándolo. Porque ahí reside la emoción verdadera de 'Rebuilding': no en la épica de reconstruirse, sino en la obstinación discreta de permanecer de pie.

Para disfrutar de un buen drama contenido que prefiere sugerir antes que subrayar.