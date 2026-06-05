Muerte del Indio Solari: la Fiscalía reveló cómo fue encontrado en su casa

El músico de 77 años fue hallado sin vida en su vivienda de Parque Leloir. La causa quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte” y se ordenó una autopsia.

Hoy 12:22

El músico Carlos Alberto “Indio” Solari falleció este viernes a los 77 años en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó.

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Según informó la Fiscalía General de Morón, el cuerpo del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue encontrado “en cercanías de una pileta interna” de la vivienda.

El hallazgo se produjo cerca de las 8.30, luego de que la cuidadora del artista llegara a la casa alrededor de las 8, horario en el que iniciaba habitualmente sus tareas.

Tras el llamado a los servicios de emergencia privada, personal médico constató el fallecimiento de Solari, quien padecía mal de Parkinson desde hacía aproximadamente una década.

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A raíz de lo ocurrido, tomó intervención la Fiscalía Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, dependiente de la Fiscalía General de Morón. El fiscal de turno, Lucio Rivero, se presentó en el lugar y convocó a peritos de la Policía Científica bonaerense.

Además, se ordenó la realización de una autopsia médico legal para determinar las causas del fallecimiento.

“La Fiscalía General de Morón informa que se continúa el trabajo en el lugar sin tener por el momento ningún otro dato certero para informar”, señalaron las autoridades en el parte oficial.

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Hasta el momento, la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

La muerte del Indio Solari generó una profunda conmoción en el mundo de la música argentina. Considerado una de las figuras más influyentes del rock nacional, dejó una huella imborrable como voz y compositor de Los Redondos y luego con su carrera solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.