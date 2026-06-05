El fútbol despide al Indio Solari: los mensajes de los clubes argentinos

La partida del icónico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota provocó una ola de mensajes en el fútbol argentino.

Hoy 14:39

La muerte del Indio Solari generó una profunda conmoción en todo el país. Figura central de la cultura argentina y uno de los artistas más influyentes de la historia del rock nacional, su legado trascendió la música y se convirtió en parte del imaginario popular de varias generaciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Su vínculo con el fútbol fue tan estrecho como genuino. Reconocido fanático de Boca, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota también estuvo presente, de distintas formas, en clubes de todo el país.

Las canciones de Los Redondos fueron adoptadas por hinchadas, sonaron en estadios y se transformaron en parte de la identidad tribunera argentina. Esa relación entre rock y fútbol encontró en el Indio una figura de referencia para miles de fanáticos.

Te recomendamos: Mediante un comunicado en redes, la familia del Indio Solari confirmó su fallecimiento

A lo largo de los años, distintos clubes también expresaron ese vínculo. Desde homenajes como el de Racing a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, hasta camisetas especiales como la de Huracán con el escudo de la banda, la obra del Indio se mezcló con la pasión popular del fútbol.

Por eso, tras conocerse la noticia de su fallecimiento, varias instituciones del fútbol argentino utilizaron sus redes sociales para despedirlo y recordar la marca que dejó no solo en la música, sino también en las tribunas.

Te recomendamos: Se conoció cómo fueron las últimas horas del Indio Solari

La partida del Indio Solari significa la despedida de una voz única del rock nacional, pero también de un símbolo cultural que atravesó generaciones, barrios, canchas y canciones. Su legado seguirá vivo en los escenarios, en las calles y en cada estadio donde alguna vez sonó una canción ricotera.