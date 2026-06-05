Di Carlo advirtió a los jugadores que no serán tenidos en cuenta en River y reveló el nuevo rol de Ponzio

El presidente del Millonario se refirió a los futbolistas que no entren en los planes de Eduardo Coudet. El club prepara una fuerte depuración del plantel.

Hoy 15:03

River atraviesa un mercado de pases con una decisión política y deportiva fuerte: reducir de manera drástica el plantel profesional. En ese contexto, Stefano Di Carlo fue contundente al hablar sobre el futuro de los jugadores que no serán tenidos en cuenta por Eduardo Coudet.

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“Se van a ir 15 jugadores”, había anticipado el presidente del club, en una frase que sacudió a todo Núñez por la magnitud del recorte y por lo poco habitual que resulta escuchar un número tan preciso en plena etapa de mercado.

El plan ya está en marcha. Para el inicio de la pretemporada en Alicante, Coudet pretende trabajar con un grupo más reducido y con caras nuevas. Por eso, a España viajarán únicamente los futbolistas que formen parte de la reestructuración deportiva.

La postura de la dirigencia es clara: los jugadores que no estén dentro del proyecto deberán negociar una salida. Si no lo hacen y pretenden cumplir sus contratos pese a no ser considerados por el entrenador, pasarán a entrenarse apartados del plantel principal.

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Durante la última reunión de Comisión Directiva, realizada este jueves por la tarde en el Monumental, Di Carlo remarcó que los futbolistas que no acepten salir y no formen parte de los planes de Coudet deberán trabajar en “doble o triple turno” sin contacto con sus compañeros.

El mensaje marca un cambio de paradigma respecto de lo ocurrido en etapas anteriores, cuando algunos jugadores relegados permanecían en el club hasta cumplir sus contratos, entrenándose al margen pero sin una política tan explícita de salida.

Mientras tanto, Pablo Longoria, flamante director deportivo de River, trabaja para ubicar a los futbolistas apuntados. Entre los nombres que trascendieron aparecen Paulo Díaz, Giuliano Galoppo y Maximiliano Salas, quienes ya habrían recibido llamados del español. Además, Lautaro Rivero aparece como candidato a ser vendido.

La dirigencia busca manejar con reserva el resto de los apellidos involucrados para tener mayor margen de negociación. El objetivo central es reducir una masa salarial elevada, especialmente en contratos de nivel europeo, y redireccionar esos recursos a refuerzos puntuales y de jerarquía.

En Núñez entienden que será difícil recuperar algunas inversiones importantes, como las realizadas por Salas y Castaño, aunque la intención es acercarse lo máximo posible a esos montos.

Ante la posibilidad de que el anuncio de tantas salidas afecte la cotización de los jugadores, Di Carlo consideró que el perjuicio es “nulo”, al sostener que los clubes ya conocen los valores de los integrantes del plantel millonario.

El nuevo modelo de River apunta a competir con un plantel más corto, pero de mayor jerarquía. Según el propio presidente, el equipo afrontará la Copa Argentina, el Torneo Clausura y las instancias eliminatorias de la Copa Sudamericana con alrededor de 20 jugadores de élite, lejos de los grupos de 30 o 35 futbolistas habituales.

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En ese esquema, Nicolás Otamendi fue el primer refuerzo en arribar. Di Carlo justificó su incorporación por el rendimiento que tuvo en su última temporada en Benfica, más allá de sus 38 años.

Uno de los casos más sensibles es el de Paulo Díaz, quien ya recibió ofertas que no prosperaron por diferencias contractuales. Si el defensor chileno mantiene su postura de no resignar dinero y no encuentra una salida, en River incluso analizan la posibilidad de una rescisión.

La advertencia es clara: desde este mercado de pases, el jugador que no tenga lugar deportivo en River deberá buscar otro destino.

El nuevo rol de Leonardo Ponzio

En la misma reunión, Di Carlo también se refirió a la situación de Leonardo Ponzio. El ex capitán ya no forma parte de la secretaría técnica de la Primera División y actualmente trabaja en el área de Formativas, como nexo con el plantel profesional.