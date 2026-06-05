Femicidio en Copo: “Hace unos 30 días habían decidido poner fin a la relación”, reveló el fiscal Bridoux

El representante del Ministerio Público Fiscal brindó detalles sobre la investigación del femicidio seguido de suicidio ocurrido en el paraje Lorena.

Hoy 15:16

El fiscal Santiago Bridoux brindó a Noticiero 7 nuevos detalles sobre el femicidio seguido de suicidio ocurrido en el paraje Lorena, en el departamento Copo, donde fueron hallados sin vida Florinda Albornoz y Lucindo Rojas.

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El hecho ocurrió en una zona rural ubicada a pocos kilómetros de la triple frontera entre Santiago del Estero, Chaco y Salta. Según explicó el fiscal, la investigación comenzó durante la tarde noche, luego de que una hermana de Rojas se presentara en el destacamento policial para alertar que su hermano no había regresado.

De acuerdo con el relato de Bridoux, Rojas había salido durante la siesta junto a Albornoz hacia una huerta. Ambos se dirigían a buscar verduras, pero al caer la tarde no regresaron.

Ante la demora, la hermana del hombre fue hasta el lugar y encontró a Rojas colgado de un árbol. “Llegó al lugar y observó que su hermano se encontraba pendiendo de una rama de un árbol, por lo que inmediatamente salió a dar aviso a la Policía”, explicó el fiscal.

En un primer momento, la causa se inició como un posible suicidio. Sin embargo, horas más tarde, los investigadores recibieron un nuevo informe desde el lugar: también había sido hallado el cuerpo sin vida de Florinda Albornoz, aparentemente ultimada con un arma de fuego.

Bridoux indicó que el arma fue encontrada a los pies del árbol donde estaba el cuerpo de Rojas, aunque remarcó que las pericias y la autopsia serán determinantes para confirmar la mecánica del hecho.

La principal hipótesis de la Fiscalía es que Rojas asesinó a Albornoz y luego se quitó la vida. No obstante, el fiscal aclaró que aún no se descarta ninguna posibilidad. “La causa va a ser caratulada como femicidio seguido de suicidio, en tanto se sostenga la principal hipótesis”, señaló Bridoux.

Además, explicó que se están resguardando todas las evidencias necesarias para avanzar en la investigación, incluyendo muestras de pólvora en las manos de Rojas y también de otras personas que habrían llegado al lugar minutos después del hecho.

Sobre el vínculo entre ambos, el fiscal confirmó que la pareja atravesaba una separación reciente. “Lo que se sabe es que hace aproximadamente 30 días habían decidido poner fin a esa relación”, reveló.

Según los primeros testimonios, Albornoz tenía previsto mudarse al paraje Ahí Veremos, ubicado a unos siete kilómetros de Lorena. La pareja tenía cuatro hijos en común y, antes del trágico desenlace, ambos habrían almorzado en la casa de Rojas.

“Ese día habrían almorzado en la casa del señor Rojas y posteriormente se dirigieron a este lugar, donde después se produjo el desenlace”, detalló el fiscal.

Bridoux también informó que, hasta el momento, no existen denuncias judiciales previas por violencia entre ambos en Santiago del Estero. Sin embargo, aclaró que pedirán informes en la provincia del Chaco, ya que la pareja habría vivido un tiempo en Tacopozos.

Los cuerpos fueron trasladados para la realización de las autopsias correspondientes, cuyos resultados serán claves para confirmar las causas de muerte y reconstruir con precisión lo ocurrido en el paraje Lorena.