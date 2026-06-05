“El último tango”: Messi presentó los botines para su último Mundial

A pocos días de iniciar su sexta Copa del Mundo, el capitán de la Selección Argentina mostró el calzado que usará en el torneo, con un diseño que combina recuerdos de sus inicios y detalles alusivos a la Albiceleste.

Hoy 15:21

Lionel Messi presentó los botines que utilizará en el Mundial 2026, en la previa de lo que será su sexta y última participación en una Copa del Mundo. El modelo lleva un nombre cargado de simbolismo: “El último tango”.

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El capitán de la Selección Argentina posó con su nueva indumentaria a pocos días del debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que comenzará la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

Los botines tienen un diseño futurista, aunque también incluyen detalles que remiten a distintos momentos de la carrera de la Pulga. La propuesta combina elementos innovadores con guiños a sus primeros años como futbolista profesional.

El color blanco predomina en el diseño, acompañado por detalles celestes y dorados que evocan a la bandera argentina y al presente de Messi como campeón del mundo.

El nombre elegido para el modelo no pasa desapercibido. “El último tango” funciona como una referencia directa al tramo final de la historia mundialista de Messi, que en 2026 disputará su sexta Copa del Mundo y comenzará a transitar su despedida del máximo torneo de selecciones.

Aunque el Mundial comenzará el 11 de junio, Argentina debutará recién el 16 de junio ante Argelia, en Kansas City. Allí, Messi iniciará un nuevo camino con la Albiceleste, esta vez con el desafío de defender la corona conquistada en Qatar.

Será también el comienzo del último capítulo mundialista para el rosarino, considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y protagonista central de una era histórica para el fútbol argentino.

Con sus nuevos botines, Messi vuelve a unir pasado, presente y legado en una pieza que acompañará una cita especial: su última función en una Copa del Mundo.