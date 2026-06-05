En vivo: "Pago Donde Nací" desde el Parque del Encuentro para redescubrir la ciudad

El programa conducido por Walter Díaz llegará este viernes al Parque del Encuentro con una propuesta que busca recorrer y poner en valor los espacios emblemáticos de la capital.

Hoy 15:27

Pago Donde Nací, el programa conducido por Walter Díaz, realizará este viernes una transmisión especial en vivo desde el Parque del Encuentro, uno de los espacios públicos más representativos de la ciudad de Santiago del Estero.

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La propuesta tiene como objetivo redescubrir lugares emblemáticos de la capital, compartiendo historias, anécdotas y la identidad de cada rincón junto a los santiagueños.

La transmisión se desarrollará de 15:30 a 18 horas y contará con la presencia de destacados invitados. En esta oportunidad participarán Salitral y Rodri Salvatierra, quienes aportarán música y entretenimiento a una tarde pensada para disfrutar en comunidad.

Desde el Parque del Encuentro, el equipo de Pago Donde Nací buscará acercar a los oyentes a los espacios que forman parte de la historia y la vida cotidiana de Santiago del Estero, en una jornada que combinará entrevistas, recorridos y momentos musicales.

Los interesados podrán seguir la transmisión en vivo a través de Radio Panorama.