Matías Sosa González hizo historia y se consagró campeón en Estados Unidos con la Selección Argentina

El nadador santiagueño, representante del Natatorio Olímpico Madre de Ciudades, ganó la prueba de 50 metros pecho en el Speedo Sectional Southern Zone que se disputa en Florida.

Hoy 00:44

El nadador santiagueño Matías Sosa González logró una destacada consagración internacional al subirse a lo más alto del podio en Estados Unidos, integrando la Selección Argentina de Natación.

El deportista del Natatorio Olímpico Madre de Ciudades, dependiente de la Secretaría de Deportes a cargo del profesor Carlos Dapello, se consagró campeón en el Speedo Sectional Southern Zone, certamen que se desarrolla en la ciudad de Ocala, condado de Marion, en el estado de Florida.

Sosa González se impuso en la prueba de 50 metros estilo pecho, donde finalizó primero entre los 56 atletas que participaron de la competencia. Su actuación representa un importante logro para la natación santiagueña y argentina en un torneo de alto nivel internacional.

El evento se disputa en el Centro Acuático FAST de Ocala y cuenta con una gran cantidad de nadadores e instituciones participantes, lo que le da aún más valor al resultado conseguido por el representante santiagueño.

Además, su compañero de equipo Máximo Córdoba Vizcarra, también integrante de la Selección Argentina y representante del Natatorio Olímpico Madre de Ciudades, tuvo una destacada participación en la prueba de 50 metros estilo espalda, donde finalizó en el 16° lugar entre 52 deportistas. Fue, además, el competidor más joven de esa prueba.

La entrenadora de ambos, la licenciada Josefina Bandrowsky, quien también forma parte del cuerpo técnico argentino en Estados Unidos, elogió la actuación de sus dirigidos. Destacó que este año el certamen duplicó la cantidad de atletas e instituciones participantes, generando un nivel de competencia muy exigente.

Argentina campeona en relevos con fuerte presencia santiagueña

La participación santiagueña también fue clave en la prueba de relevos 4x50 metros estilos combinados, donde la Selección Argentina se clasificó en el primer puesto.

El equipo nacional tuvo una integración 50% santiagueña, con la presencia de Máximo Córdoba Vizcarra y Matías Sosa González, ambos representantes del Natatorio Olímpico Madre de Ciudades.

De esta manera, los nadadores locales volvieron a dejar en alto a Santiago del Estero en una competencia internacional de jerarquía y aportaron de manera decisiva a una nueva consagración argentina.

El Speedo Sectional Southern Zone continuará con sus respectivas eliminatorias y finales hasta el domingo, con la Selección Argentina buscando seguir sumando buenos resultados en Estados Unidos.