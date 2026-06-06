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SANTIAGO DEL ESTERO | 06 JUN 2026 | 18º
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Policiales

Las Delicias: un motociclista chocó contra un chancho del monte y terminó hospitalizado

El accidente ocurrió sobre la Ruta Provincial 204. El conductor sufrió diversas lesiones y fue derivado a Clodomira para una mejor atención médica.

Hoy 08:33

Un motociclista resultó herido tras impactar contra un animal cuando circulaba por la Ruta Provincial 204, a la altura de la localidad de Las Delicias.

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Según informaron fuentes de la Subcomisaría de Las Delicias (D.S.C. N° 10), el conductor fue identificado como Juan Gabriel Moya, de 18 años, domiciliado en esa localidad, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta Yamaha YBR.

Por causas que se investigan, el joven colisionó con un chancho del monte que se cruzó en la calzada, lo que provocó su caída y lesiones de diversa consideración.

Moya fue asistido en la posta sanitaria de Las Delicias, donde se constató que presentaba un hematoma en la cabeza, escoriaciones en el brazo derecho y dolor en la zona torácica. Debido a las lesiones sufridas, fue derivado al Hospital de Clodomira para una mejor atención y estudios complementarios.

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