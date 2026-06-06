Trump lanzó una dura advertencia a Irán: "Son fuertes y orgullosos, pero deberán negociar"

El mandatario defendió la dinámica de las negociaciones y rechazó los cuestionamientos por la falta de una solución rápida en el conflicto, que esta semana ingresó en su cuarto mes.
“Son fuertes y orgullosos. Hay cosas que nunca pensaron que harían y que tendrán que hacer. No tienen otra opción, y lleva un tiempo”, declaró Trump en diálogo con NBC News antes de los ataques de este sábado entre su país y la nación persa.
El republicano reiteró que su país destruyó gran parte de la capacidad militar iraní, incluyendo fábricas de drones, plataformas de lanzamiento y centros de producción de misiles. No obstante, estimó que Teherán aún conserva hasta el 22% de su arsenal militar pero que se encuentra “al borde del colapso”, lo que le da "un gran éxito" a Washington.
En ese sentido, insistió en que Teherán “no está en condiciones de tener un arma nuclear” y minimizó el impacto del alza en los precios del petróleo al señalar: “La gente pensaba que iba a ser mucho peor. Hoy vi que el precio era de u$s97 el barril; la gente creía que iba a llegar a 300”.
Por otra parte, un alto funcionario de la república islámica declaró a CNN que un acuerdo con EEUU está condicionado a que Trump acepte liberar u$s24.000 millones de fondos iraníes congelados. “Si él (Trump) quiere llegar a un acuerdo con Irán, estos 24.000 millones son una prueba de la confianza que Irán quiere tener con Trump; esta es una prueba que EEUU debe superar y se abrirá el camino”, manifestó el representante iraní.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró que no se ha producido “ningún progreso tangible” en las negociaciones, a pesar del intercambio de mensajes entre ambas partes a través de mediadores.