Trump lanzó una dura advertencia a Irán: "Son fuertes y orgullosos, pero deberán negociar"

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que las autoridades del régimen iraní aún no aceptaron un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Medio Oriente. En esa línea, mencionó que se debe a que sus líderes son “fuertes y orgullosos”, aunque eventualmente “no tienen otra opción” que negociar con Washington.

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El mandatario defendió la dinámica de las negociaciones y rechazó los cuestionamientos por la falta de una solución rápida en el conflicto, que esta semana ingresó en su cuarto mes.

“Son fuertes y orgullosos. Hay cosas que nunca pensaron que harían y que tendrán que hacer. No tienen otra opción, y lleva un tiempo”, declaró Trump en diálogo con NBC News antes de los ataques de este sábado entre su país y la nación persa.