El Papa León XIV aterrizó en Madrid y comenzó su visita oficial a España

El avión que trasladaba al Pontífice llegó a las 10:12 horas al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Se trata del inicio de su 4° Viaje Apostólico Internacional, que tendrá a Madrid como primera parada.

Hoy 12:20

La mañana de este sábado, el Papa León XIV arribó a España para dar inicio a su 4º Viaje Apostólico Internacional. A las 10.12, hora local, el avión de ITA Airways que trasladaba al Sumo Pontífice aterrizó en el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde fue recibido con los honores correspondientes por las autoridades españolas.

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Tras aproximadamente dos horas y media de vuelo, el Santo Padre llegó a Madrid acompañado por la delegación vaticana y una comitiva de periodistas de distintos países que cubren la gira pastoral. Antes de aterrizar, León XIV saludó a los 88 representantes de medios de comunicación que viajaron junto a él y expresó su satisfacción por visitar España.

"Estoy muy contento de realizar este viaje. He venido muchas veces a España, pero esta es la primera vez en esta misión apostólica", señaló el Pontífice, quien destacó que la Iglesia tiene "un mensaje para todos" y remarcó la importancia de encontrarse con los fieles para celebrar la fe y anunciar el mensaje de Jesucristo.

Asimismo, el Papa manifestó su entusiasmo por el encuentro con miles de jóvenes que participarán de las actividades previstas durante su estadía. En ese sentido, afirmó que la visita permitirá compartir la alegría de la fe y transmitir un mensaje de amor, solidaridad y respeto por cada persona.

A su llegada a Madrid, León XIV fue recibido por el rey Felipe VI y la reina Letizia. Tras el saludo protocolar y la presentación de las delegaciones oficiales, el Pontífice mantuvo una reunión privada con los monarcas en el salón de honor del aeropuerto.

Posteriormente, el Santo Padre se trasladó al Palacio Real para participar de la ceremonia oficial de bienvenida. Allí fue recibido nuevamente por los soberanos españoles, en un acto que incluyó honores militares, la interpretación de los himnos nacionales y la presentación de las autoridades presentes.

La agenda de la jornada contempla además una visita de cortesía a la Familia Real en el Salón de los Espejos y un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Salón de las Columnas, donde el Papa pronunciará su primer discurso en suelo español.

Por la tarde, León XIV visitará el proyecto social "Cedia 24 Horas", dedicado a la asistencia de personas en situación de vulnerabilidad. La jornada concluirá con una multitudinaria Vigilia de Oración con Jóvenes que el Pontífice encabezará en la Plaza de Lima, uno de los eventos más esperados de su visita al país europeo.