Atraparon en Fernández al conductor de la camioneta que embistió y mató a una joven en avenida Belgrano

El operativo de búsqueda concluyó minutos antes de las 13 horas. La víctima, una motociclista de 27 años, fue identificada horas después.

Hoy 13:29

El operativo de búsqueda del conductor que atropelló y mató a una motociclista, terminó de manera positivo minutos antes de las 13 horas de este sábado.

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La camioneta buscada

De manera oficial aún no se dio a conocer la identidad del conductor, lo que si trascendió es que el dispositivo de cierre de rutas y búsqueda fue dado por concluido debido a la aprehensión del mismo.

El accidente

En horas de la mañana de este sábado se registró un accidente fatal en la intersección de avenida Belgrano y Congreso, en la ciudad Capital, donde una joven motociclista perdió la vida tras ser embestida por una camioneta.

Según las primeras informaciones, la víctima habría sido impactada por una Volkswagen Amarok de color gris mientras circulaba en su rodado menor. Tras el choque, el conductor del vehículo mayor se habría dado a la fuga.

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La joven fue identificada como Lourdes Mariana Ibáñez, de 27 años, con domicilio en el barrio Parque de esta ciudad.

Choque, muerte y fuga | Camioneta Amarok

A través del análisis de cámaras de seguridad de la Capital, se logró visualizar con mayor claridad el vehículo involucrado en el hecho, mientras personal policial continúa con las tareas investigativas para dar con su paradero.

De acuerdo con la información oficial, la camioneta buscada sería una Volkswagen Amarok gris, siendo hasta el momento los únicos datos disponibles del rodado.

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Desde el Departamento Central de Comunicaciones se indicó que se debe implementar el operativo correspondiente en toda la provincia en relación al hecho, y remitir el informe con material fotográfico una vez montado el procedimiento.

La investigación continúa bajo directivas judiciales mientras se intensifican las tareas para localizar al conductor que se dio a la fuga.