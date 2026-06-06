Identificaron al conductor de la camioneta involucrada en el accidente que le costó la vida a una joven

Se trata de Nahuel Ferreyra de 24 años y con domicilio en la ciudad de Fernández. El rastreó a través de cámaras de seguridad fue fundamental para hallarlo.

Hoy 13:53

Luego de cinco horas de intenso trabajo, la Policía de la Provincia logró dar con la identidad y el lugar donde estaba el conductor que habría estado involucrado en un accidente fatal que le costó la vida a Lourdes Mariana Ibáñez, de 27 años.

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Vale recordar que el accidente ocurrió minutos antes de las 8 de la mañana y la aprehensión del principal sospechoso se dio minutos antes de las 13.

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Nahuel Ferreyra (24) era quien conducía la camioneta Volkswagen Amarok y que, tras una minuciosa tarea entre diferentes jurisdicciones y el análisis de cámaras de seguridad, fue aprehendido en su vivienda en la ciudad de Fernández.

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La fiscal Belkys Alderete, a cargo de la causa, dictará los pasos a seguir ahora, mientras tanto se decide adonde quedará alojado Ferreyra mientras avanza la causa.



