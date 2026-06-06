La Radio Municipal La Banda celebrará su tercer aniversario con una gran Gala en Vivo

El festejo será este lunes en el Cine Teatro Municipal Renzi con transmisión especial, artistas locales e invitados, en una jornada abierta a toda la comunidad.

Hoy 13:07

La Radio Municipal La Banda festejará su tercer aniversario con una Gala en Vivo abierta a toda la comunidad, en una jornada especial que reunirá música, entrevistas e invitados destacados para celebrar un nuevo año de trabajo al servicio de los vecinos de la ciudad.

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El evento se realizará el próximo lunes 8 desde las 8 de la mañana, en la sala “Juan Jiménez García” del Cine Teatro Municipal Renzi, ubicado sobre avenida Besares. La propuesta contará con entrada libre y gratuita, permitiendo que los vecinos puedan participar de manera presencial y acompañar esta importante celebración.

Según se informó, la programación especial incluirá la presencia de invitados especiales y la actuación de reconocidos artistas locales, quienes formarán parte de una transmisión en vivo preparada especialmente para conmemorar el tercer aniversario de la emisora municipal.

El cronograma previsto dará inicio a las 8 con la apertura oficial de la transmisión. A las 9 se presentará la artista Luciana Sánchez, acompañada de entrevistas. Posteriormente, a las 10, será el turno del grupo Ellas Suenan, seguido de nuevas entrevistas.

A las 11 se presentará Por Siempre Quinteto, mientras que a las 12:30 actuará el conjunto Canta Mi Tierra. Finalmente, el programa especial concluirá a las 13.

Desde su creación, Radio Municipal La Banda se consolidó como un importante medio de comunicación local, brindando información, entretenimiento y acompañamiento diario a la comunidad.

La emisora forma parte de un proyecto impulsado por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, que tuvo una amplia aceptación entre los vecinos gracias a su compromiso con la difusión de actividades, eventos y protagonistas de la ciudad.