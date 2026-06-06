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SANTIAGO DEL ESTERO | 06 JUN 2026 | 23º
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Locales

La Radio Municipal La Banda celebrará su tercer aniversario con una gran Gala en Vivo

El festejo será este lunes en el Cine Teatro Municipal Renzi con transmisión especial, artistas locales e invitados, en una jornada abierta a toda la comunidad.

Hoy 13:07
Radio Municipal

La Radio Municipal La Banda festejará su tercer aniversario con una Gala en Vivo abierta a toda la comunidad, en una jornada especial que reunirá música, entrevistas e invitados destacados para celebrar un nuevo año de trabajo al servicio de los vecinos de la ciudad.

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El evento se realizará el próximo lunes 8 desde las 8 de la mañana, en la sala “Juan Jiménez García” del Cine Teatro Municipal Renzi, ubicado sobre avenida Besares. La propuesta contará con entrada libre y gratuita, permitiendo que los vecinos puedan participar de manera presencial y acompañar esta importante celebración.

Según se informó, la programación especial incluirá la presencia de invitados especiales y la actuación de reconocidos artistas locales, quienes formarán parte de una transmisión en vivo preparada especialmente para conmemorar el tercer aniversario de la emisora municipal.

El cronograma previsto dará inicio a las 8 con la apertura oficial de la transmisión. A las 9 se presentará la artista Luciana Sánchez, acompañada de entrevistas. Posteriormente, a las 10, será el turno del grupo Ellas Suenan, seguido de nuevas entrevistas.

A las 11 se presentará Por Siempre Quinteto, mientras que a las 12:30 actuará el conjunto Canta Mi Tierra. Finalmente, el programa especial concluirá a las 13.

Desde su creación, Radio Municipal La Banda se consolidó como un importante medio de comunicación local, brindando información, entretenimiento y acompañamiento diario a la comunidad.

La emisora forma parte de un proyecto impulsado por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, que tuvo una amplia aceptación entre los vecinos gracias a su compromiso con la difusión de actividades, eventos y protagonistas de la ciudad.

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