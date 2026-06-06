Automovilista fallece tras caer en un deslizamiento en ruta 9

Un automovilista falleció tras perder el control de su vehículo y desbarrancarse en la ruta nacional N°9 en Huacalera, Jujuy, en un episodio que se encuentra bajo investigación.

Hoy 14:25

Un siniestro vial ha dejado como resultado una víctima fatal en la localidad de Huacalera, donde un automovilista perdió el control de su vehículo y desbarrancó. Este lamentable incidente ocurrió el día de ayer, a las 17:40, en un tramo de la ruta nacional N°9, específicamente a la altura del paraje Las Peras.

Según información obtenida de fuentes consultadas, un hombre se encontraba al volante de un automóvil Renault Logan cuando, por causas que aún se están investigando, perdió el control y cayó cerca de un puente. Este trágico suceso ha generado gran conmoción en la comunidad local.

Tras el accidente, un aviso telefónico alertó a las autoridades competentes, quienes enviaron de inmediato a una comisión de efectivos policiales y personal del Same. Al llegar al lugar, los equipos de rescate encontraron un solo ocupante en el vehículo.

Desafortunadamente, los paramédicos que atendieron la emergencia solo pudieron confirmar que el conductor carecía de signos vitales. Esta situación fue un duro golpe para las autoridades y los servicios de emergencia que intervinieron.

El personal de Seguridad Vial se ocupó del reordenamiento del tránsito, el cual se vio completamente interrumpido hasta aproximadamente las 20:00 horas. Mientras tanto, los efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias necesarias para determinar las causas exactas del siniestro.

Más tarde, los Bomberos Voluntarios de Maimará intervinieron en la extracción del cuerpo del conductor fallecido, el cual fue trasladado a la morgue del hospital 'Salvador Mazza' en la ciudad de Tilcara.

Adicionalmente, se procedió a la remoción del vehículo involucrado, que fue secuestrado de manera preventiva. Las actuaciones pertinentes fueron enviadas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien ha solicitado la búsqueda de posibles testigos del accidente. Las investigaciones continuarán bajo la supervisión de los efectivos de la Seccional 14°, siguiendo las directivas del representante fiscal.