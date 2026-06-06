El abuelo de Agostina Vega recibió el alta y aseguró que seguirá reclamando justicia

Miguel Heredia había sido internado tras sufrir una descompensación en medio del dolor por el femicidio de su nieta. Aunque deberá continuar con controles médicos, afirmó que no abandonará la lucha para que el crimen sea esclarecido.

Hoy 17:33

Miguel Heredia, abuelo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en Córdoba, recibió el alta médica luego de permanecer varias horas internado a raíz de una descompensación que sufrió en medio del profundo dolor que atraviesa la familia por el crimen.

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El hombre había sido trasladado a un centro de salud de la capital cordobesa después de experimentar un intenso dolor en el pecho, situación que generó preocupación entre sus allegados. Tras ser sometido a distintos controles y permanecer bajo observación médica, los profesionales determinaron que podía regresar a su hogar, aunque deberá continuar con un tratamiento y realizar controles periódicos.

En declaraciones a medios locales, Heredia explicó que su estado de salud es estable, pero reconoció que los últimos días han sido extremadamente difíciles desde que se confirmó el asesinato de su nieta. Los médicos le recomendaron reducir el estrés y extremar los cuidados para evitar nuevas complicaciones, aunque dejó en claro que no piensa abandonar el reclamo de justicia.

"Vamos a tratar de estar bien porque la lucha continúa y no voy a parar", expresó el abuelo de Agostina, quien se convirtió en una de las voces más visibles del pedido de esclarecimiento del caso.

La situación familiar se encuentra atravesada además por la delicada salud de Melisa, madre de la adolescente, quien continúa internada tras sufrir una fuerte descompensación durante los días de búsqueda de su hija. Según contó Heredia, el impacto emocional generado por el velorio y el sepelio agravó su cuadro, aunque los médicos mantienen expectativas positivas sobre su recuperación.

El caso de Agostina Vega provocó una profunda conmoción en Córdoba y en todo el país. Mientras la investigación judicial avanza para determinar todas las responsabilidades en el crimen, la familia intenta sobrellevar el dolor y seguir adelante con el reclamo para que el asesinato de la adolescente no quede impune.

A pesar de las recomendaciones médicas y del difícil momento personal que atraviesa, Miguel Heredia aseguró que continuará acompañando cada instancia del proceso judicial, convencido de que la mejor manera de honrar la memoria de su nieta es exigir verdad y justicia.