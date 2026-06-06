Chubut restringió el uso de celulares en las escuelas y solo podrán utilizarse con fines pedagógicos

La nueva ley alcanza a establecimientos públicos y privados de todos los niveles educativos. En Secundaria, los dispositivos móviles estarán permitidos únicamente cuando formen parte de actividades planificadas por los docentes.

Hoy 18:21

La Legislatura de Chubut aprobó una ley que regula el uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas de la provincia, una medida que alcanza a estudiantes y docentes de los niveles Inicial, Primario y Secundario, tanto en instituciones públicas como privadas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La normativa establece que en las escuelas secundarias los teléfonos móviles solo podrán utilizarse cuando formen parte de una propuesta pedagógica diseñada por el docente, limitando así su uso libre durante las clases.

La iniciativa contempla excepciones para aquellos estudiantes que requieran el dispositivo por motivos de salud o necesidades vinculadas a procesos específicos de aprendizaje, situaciones que deberán ser debidamente justificadas.

El proyecto fue impulsado por el legislador Juan Pais, quien argumentó que existe una creciente preocupación por el impacto que el uso excesivo de celulares puede tener en el desempeño escolar y en el bienestar de niños y adolescentes.

Durante el debate parlamentario se remarcó que la utilización constante de dispositivos móviles puede afectar la atención, la concentración y el desarrollo cognitivo, especialmente en etapas clave de formación educativa.

Además, se citaron investigaciones que relacionan el abuso de pantallas con distintos problemas de salud, entre ellos trastornos del sueño, dificultades visuales, sedentarismo, obesidad y afecciones vinculadas a la salud mental, como la ansiedad y la depresión.

Los impulsores de la norma también sostuvieron que las distracciones generadas por los teléfonos celulares representan uno de los principales desafíos para el aprendizaje en las aulas, ya que pueden interferir en la participación de los estudiantes y en el desarrollo de las actividades académicas.

No obstante, desde la Legislatura aclararon que el objetivo de la ley no es eliminar la tecnología de los establecimientos educativos, sino regular su utilización y permitir que los docentes decidan cuándo puede convertirse en una herramienta útil para la enseñanza.

Con esta medida, Chubut se suma a otras provincias argentinas y a distintos países que avanzaron en regulaciones similares con el propósito de mejorar la concentración de los alumnos y fortalecer los procesos de aprendizaje dentro de las escuelas.

La nueva legislación comenzará a implementarse en los establecimientos educativos de la provincia y busca encontrar un equilibrio entre el acceso a las nuevas tecnologías y la necesidad de garantizar entornos de estudio con menos distracciones.