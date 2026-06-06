La querella sostiene que Agostina Vega no fue asesinada por una sola persona y pidió nuevas detenciones

A una semana del hallazgo del cuerpo de la adolescente, la abogada de su padre aseguró que existen elementos que apuntan a la participación de más personas en el crimen y cuestionó aspectos de la investigación inicial por la desaparición.

Hoy 18:42

A una semana del hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, la representación legal de su padre insistió en que el principal acusado, Claudio Barrelier, no habría actuado solo y que detrás del crimen podría existir una estructura más amplia de personas involucradas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La abogada Fernanda Alaniz, quien representa a Gabriel Vega, afirmó que la causa fue incorporando elementos que fortalecen la hipótesis de que hubo participación de terceros, especialmente en las maniobras posteriores al asesinato.

“Hay una cadena muy grande”, sostuvo la letrada al referirse a las sospechas que maneja la querella. En ese sentido, consideró que resulta difícil sostener que una sola persona haya podido concretar todas las acciones vinculadas al traslado y ocultamiento de los restos de la adolescente.

Según explicó, la investigación comenzó bajo la hipótesis de que Barrelier habría engañado a Agostina para abusar sexualmente de ella y que posteriormente la asesinó para ocultar el ataque. Sin embargo, señaló que el avance de la causa abrió nuevos interrogantes y derivó en nuevas líneas investigativas.

Alaniz incluso vinculó esa posibilidad con antecedentes atribuidos al detenido y planteó la eventual existencia de un grupo dedicado a cometer abusos contra mujeres, aunque aclaró que se trata de una hipótesis que todavía debe ser confirmada o descartada por la Justicia.

En ese contexto, confirmó que la querella solicitó formalmente nuevas medidas procesales. “Hemos pedido más detenciones y las hemos fundamentado”, aseguró.

La representante legal también cuestionó aspectos de la denuncia inicial por la desaparición de la adolescente. Según indicó, la presentación fue ampliada en varias oportunidades con información que, a su criterio, debió haberse incorporado desde el primer momento.

Para la querella, esa situación podría haber influido en las primeras horas de búsqueda. Además, remarcó que Gabriel Vega tomó conocimiento de la desaparición de su hija recién el domingo por la tarde, cuando se encontraba en la provincia de San Luis y fue alertado por un tercero.

Una vez de regreso en Córdoba, sostuvo la abogada, el padre comenzó una búsqueda por sus propios medios y fue una de las primeras personas en apuntar hacia Barrelier como principal sospechoso.

“Fue directo a él y a la dueña del auto secuestrado. Casa por casa la buscó, revisó cámaras y aportó información a la investigación”, afirmó Alaniz al destacar la participación de Vega durante los primeros días del caso.

La letrada también rechazó versiones que sugerían un distanciamiento definitivo entre padre e hija. Si bien reconoció la existencia de conflictos familiares, aseguró que no se trataba de una ruptura permanente del vínculo.

Por otra parte, defendió la actuación del fiscal Raúl Garzón, quien recibió cuestionamientos en los últimos días. Según explicó, fue el propio Gabriel Vega quien pidió respaldar públicamente el trabajo del investigador para evitar que la causa vuelva a cambiar de manos.

De acuerdo con la querella, el padre de Agostina considera que el fiscal impulsó todas las medidas necesarias para avanzar en el esclarecimiento del femicidio y teme que una modificación en la conducción de la investigación provoque demoras en el proceso judicial.

Mientras tanto, la causa continúa avanzando con nuevas pericias y medidas investigativas destinadas a determinar si existieron más personas involucradas en uno de los crímenes que más conmocionó a Córdoba en las últimas semanas.