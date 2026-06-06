Video: incidentes y detenidos durante el homenaje al Indio Solari en el Obelisco

El operativo para retirar vendedores ambulantes derivó en enfrentamientos, corridas y la detención de al menos ocho personas. Dos efectivos resultaron heridos.

Hoy 20:18

Un homenaje espontáneo a Carlos Alberto “Indio” Solari terminó con incidentes este sábado en las inmediaciones del Obelisco, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y personal policial. El saldo fue de al menos ocho detenidos, corridas en la zona y dos efectivos heridos.

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Según informaron fuentes oficiales, los disturbios comenzaron cuando se realizó un operativo para retirar vendedores ambulantes y secuestrar bebidas alcohólicas que eran comercializadas en el lugar. En ese contexto, algunas personas reaccionaron arrojando botellas y otros objetos contra los agentes, lo que provocó una escalada de tensión.

Las imágenes registradas por testigos muestran momentos de desorden sobre la Plaza de la República, donde cientos de fanáticos se habían congregado para despedir al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Tras los primeros incidentes, se produjeron corridas y se desplegó un importante operativo para controlar la situación.

De acuerdo con los testimonios de algunos asistentes, el homenaje se desarrollaba con normalidad hasta la intervención policial. “Estaba todo tranquilo. La policía vino, le sacaron una birra a una chica y ahí comenzó todo”, relató una joven que participaba de la concentración.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía de la Ciudad, que reforzaron la presencia en la zona con motocicletas, cordones de seguridad y un camión hidrante. Mientras tanto, las autoridades intentaban evitar que los grupos dispersados volvieran a reorganizarse para retomar el homenaje al músico fallecido.