Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron numerosos bienes robados tras una serie de allanamientos en Sumampa

Los procedimientos se realizaron en el barrio Apache luego de una investigación policial por distintos hechos contra la propiedad.

Hoy 20:28

Una investigación llevada adelante por personal de la Comisaría Comunitaria N° 33 de Sumampa permitió la detención de dos hombres acusados de estar involucrados en distintos hechos de robo y la recuperación de numerosos bienes denunciados como sustraídos.

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La causa se inició a partir de varias denuncias por delitos contra la propiedad registradas en la ciudad. A partir de tareas investigativas, entrevistas con vecinos y el análisis de registros fílmicos, los efectivos lograron identificar a los presuntos responsables y reunir pruebas que permitieron avanzar con el expediente.

Con los elementos incorporados a la investigación, el Juzgado de Control y Garantías autorizó la realización de una serie de allanamientos en distintos domicilios del barrio Apache, donde finalmente fueron detenidos dos hombres mayores de edad, señalados como los principales sospechosos.

Durante los procedimientos, los uniformados secuestraron una importante cantidad de bienes de interés para la causa. Según informaron fuentes policiales, varios de los objetos recuperados estarían relacionados con el hecho que originó la investigación, mientras que otros podrían estar vinculados a distintas causas por robos denunciados en la zona.

Entre los elementos recuperados figuran un Smart TV de 43 pulgadas, un Smart TV de 32 pulgadas, un horno eléctrico con anafe, un microondas, un parlante y otros objetos denunciados como robados.

Los acusados quedaron alojados a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones para determinar si los bienes secuestrados guardan relación con otros hechos delictivos ocurridos en Sumampa y localidades cercanas.

La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas medidas a medida que avance el análisis de los elementos recuperados durante los allanamientos.