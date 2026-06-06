Activó el botón antipánico al ver a su expareja en su casa y el hombre terminó demorado

Ocurrió en el barrio Polígono de Loreto. La mujer aseguró que el sujeto ingresó sin autorización al domicilio y que existía una prohibición de acercamiento vigente por una causa de amenazas.

Hoy 21:29

Una rápida intervención policial permitió asistir a una mujer que activó el botón antipánico al advertir la presencia de su expareja dentro de su vivienda, pese a que sobre el hombre pesaba una medida judicial que le impedía acercarse.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió este sábado al mediodía en el barrio Polígono de la ciudad de Loreto, cuando operadores del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 9 recibieron una señal de emergencia emitida desde la aplicación de botón antipánico instalada en el teléfono celular de una mujer de 35 años.

Tras la alerta, efectivos de la División Prevención se dirigieron de inmediato al domicilio señalado. Al arribar, observaron a un hombre que salía de la vivienda, por lo que procedieron a identificarlo y a entrevistarse con la propietaria del inmueble.

Según relató la víctima, su expareja se presentó en el lugar en estado alterado e ingresó sin autorización al domicilio, situación que le generó temor por su seguridad y la de sus hijos menores, motivo por el cual decidió activar el sistema de emergencia.

Durante las averiguaciones, los uniformados constataron que el hombre tenía una prohibición de acercamiento vigente, dictada en el marco de una causa por amenazas, por lo que se dio inmediata intervención al personal de la Comisaría Comunitaria de la Mujer y la Familia N° 7.

Tras ser informada de lo ocurrido, la fiscal de turno dispuso que se reciba la denuncia formal de la damnificada y ordenó el traslado del involucrado a una dependencia policial en calidad de prevenido.

La Justicia analiza ahora las circunstancias del episodio y evalúa la adopción de nuevas medidas en el marco de la causa ya existente, teniendo en cuenta el presunto incumplimiento de la restricción judicial vigente.